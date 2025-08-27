Home Vanguardia "mega anuncia al jurado de “coliseo”, programa que elegirá a un hu..."

Mega anuncia al jurado de “Coliseo”, programa que elegirá a un humorista para el Festival de Viña

El jurado del concurso tendrá un total de cuatro integrantes, correspondientes a tres destacados comediantes y una famosa cantante nacional.

Leonardo Medina
Este miércoles, Mega reveló a los integrantes del jurado de “Coliseo”, nuevo concurso de humor del canal, donde buscarán a un comediante para el Festival de Viña del Mar 2026. 

En total, serán cuatro los miembros del jurado. Por un lado, estarán los destacados comediantes Álvaro Salas, Pamela Leiva y Jorge Alís, quienes se han presentado con éxito en el certamen de la Ciudad Jardín. 

Y además, también formará parte del jurado la famosa cantante nacional, Myriam Hernández. 

Por su parte, la animadora del espacio, María José Quintanilla, contará con el apoyo del imitador Felipe Parra en backstage. A la vez, el humorista Rodrigo Villegas tendrá un especial rol en el programa, ya que traerá de vuelta a su personaje “Mathiu”, para “causar estragos entre el público, el jurado y las cámaras”, según informó Mega.

El director del área de Entretención de Megamedia, Carlos Valencia, adelantó que “Coliseo será un programa que dará un nuevo aire al horario prime, bien cargado a las risas que hacen falta en la TV abierta, y del que esperamos que emerja mucho talento para el futuro”.

“Este será un programa de talentos, pero que tendrá su peso principal en que la gente en sus casas pueda pasarlo bien y ojalá salgan chistes que queden en la memoria colectiva por mucho tiempo”, añadió.

Source Texto: La Nación/Foto: Mega
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

