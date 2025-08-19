Metro comienza con obras de la Línea 9: Serán 27 estaciones y beneficiará a dos millones de personas

El Metro de Santiago inició este martes de manera oficial las obras de la futura Línea 9, un trazado de 27 kilómetros que unirá las comunas de Recoleta y Puente Alto, beneficiando a más de dos millones de habitantes.

La ceremonia de inicio se realizó en La Pintana, lugar donde estarán emplazados los talleres de la nueva línea, y contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric.

El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, explicó a Radio Cooperativa que la Línea 9 contará con 26 estaciones: “Partirá en la estación Cal y Canto, que se va a transformar en una combinación cuádruple: además de la Línea 2 y 3, (la estación) va a recibir a futuro la Línea 7, que está en construcción, y también va a conectar con esta Línea 9. Será un hub desde donde los usuarios se podrán distribuir a distintas líneas”.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza la ceremonia de inicio de obras de la Línea 9 del Metro de Santiago. https://t.co/8jQDKz0s0c — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) August 19, 2025

La nueva línea atravesará el centro de la capital, enlazando con la Línea 1 en Santa Lucía y continuando luego por el eje Santa Rosa hasta llegar a La Pintana. “Vamos a tener varias estaciones: tres en La Pintana, y luego vamos a enfilar hacia Bajos de Mena, donde tendremos dos estaciones, doblando hacia Puente Alto para terminar en la Plaza de Armas de Puente Alto, conectándonos con la Línea 4”, detalló Muñoz.

La construcción se ejecutará en tres etapas: la primera en 2030, la segunda en 2032 y el tramo completo en 2034. “Esto es una tarea de Estado, que supera a los Gobiernos, es el fiel reflejo de lo que es una política de Estado, un proyecto de Estado que cambian vidas”, remarcó el presidente de Metro.

La inversión total del proyecto supera los 2.700 millones de dólares y se espera que genere alrededor de 20.000 empleos durante su desarrollo.