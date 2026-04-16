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Ministra de la mujer y críticas a Sedini: “Nacen del odio o incluso machismo”

Judith Marín dijo, en entrevista con La Tercera, que “las críticas constructivas, de la índole que sean, incluso política, uno las tiene que tomar con humildad para mejorar”. Añadió que “también hay críticas que han sido excesivas y que ya no son críticas y quizás nacen también desde el odio o incluso desde el machismo”.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministra de la mujer y críticas a Sedini: “Nacen del odio o incluso machismo”

La ministra de la Mujer, Judith Marín, se refirió a las críticas que ha recibido la vocera de Gobierno, Mara Sedini. Dijo que algunas de estas “nacen desde el odio o incluso desde el machismo”.

“Hay críticas que son constructivas y que cuando uno asume un rol de liderazgo, un rol en un cargo público, también está expuesto a críticas que son públicas. Y a críticas que también son políticas y a críticas que son constructivas”, partió comentando Marín en entrevista con La Tercera.

“También hay críticas que han sido excesivas”

Agregó que “las críticas constructivas, de la índole que sean, incluso política, uno las tiene que tomar con humildad para mejorar”. Añadió que”también hay críticas que han sido excesivas y que ya no son críticas y quizás nacen también desde el odio o incluso desde el machismo”.

Respecto a críticas sobre la apariencia física de la titular de la Segegob, Marín acusó que “es machismo”.

Recordó que también fue foco de cuestionamientos

Recordó que ella también fue foco de cuestionamientos tras su nombramiento debido a su religión. “Cuando es mi nominación, cuando se me presenta como futura ministra, las primeras críticas que yo recibo son por mi fe”.

La secretaria de Estado sostuvo que “a mí me llama mucho la atención porque a nadie le preguntan en su trabajo cuándo lo van a contratar. ‘Disculpe, ¿cuál es su credo?’ Jamás, jamás. Es un tema. O incluso si no cree, ¿por qué se nos critica, o en este caso a mí muy personalmente, por tener una fe?”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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