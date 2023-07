Ministro Ávila: “Las puertas del ministerio están abiertas para conversar”

Satisfecho y agradecido se mostró el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, luego de sortear con éxito la Acusación Constitucional en su contra.



“Quiero agradecer a cada una y uno de los parlamentarios que no concurrieron con su voto a esta acusación que a todas luces es injusta”, fueron sus primeras palabras a los medios luego de una extenuante jornada en la Cámara.



Ávila agradeció en particular a la diputada Viviana Delgado, con quien “a través del diálogo hemos podido trabajar juntos y así poder resolver nuestras diferencias”, señaló.



También tuvo palabra de agradecimientos para el diputado Héctor Ulloa, quien presidió la comisión revisora de la acusación, destacando su “manera ecuánime en una compleja comisión revisora”, extendiendo el agradecimiento a los diputados Juan santana y Tomás Hirsch.



“Del mismo modo quiero agradecer a los jefes de bancada del oficialismo, quienes en conjunto con un notable trabajo de Segpres, liderado por el ministro Elizalde y en coordinación con mi equipo del Ministerio de Educación, pudieron actuar de manera unitaria y en bloque demostrando la solidez de nuestro gobierno”, destacó.



Sobre la defensa llevada a cabo por el abogado Francisco Cox, el timonel de Educación manifestó que “quiero agradecer a mi abogado Francisco Cox por su férrea y sólida defensa, disposición y también por el conjunto de consejos que nos pudo ir entregando en este tiempo”.



Respecto a las acusaciones, Ávila agregó que “estoy convencido que nunca he infringido las leyes ni la Constitución, soy un firme defensor de la democracia y la Constitución, de las herramientas que esta contiene para fiscalizar y mejorar el accionar de las autoridades”.



“Pero también tengo la certeza que es a través del diálogo constructivo donde la amplia mayoría de quienes participamos de la política podemos avanzar para mejorar la vida de miles estudiantes niños, niñas y jóvenes que requieren y solicitan siempre a la autoridad una mejor educación y futuro” prosiguió.



En cuanto a lo que espera ahora en adelante, Ávila se mostró optimista, señalando que “mi llamado después de esta acusación es a cuidar el trato en el mundo político, a respetarnos más allá de las diferencias”.



Además, se refirió al actuar de algunos parlamentarios de Chile Vamos, indicando que “quiero señalarles, especialmente a los diputados de oposición que aprobaron esta acusación, que las puertas del Ministerio de Educación seguirán abiertas, pare seguir trabajando en la mejora de la calidad de la educación”.



“UN ENORME DESAFÍO”



El titular de Educación no dejó pasar la oportunidad de dar a conocer los lineamientos que la cartera busca promover, por ello explicó que “tenemos un enorme desafío por delante, debemos reactivar el sistema educativo recuperar a niños en las aulas, a mejorar la infraestructura escolar, el servicio de alimentación”.



“Por eso, cuando hoy día cuando tres de cada cinco estudiantes han mejorado sus asistencia, tenemos que seguir trabajando y dejar de lado la política pequeña, y recuperar la gran política que es recuperar nuestro sistema educativo”, agregó.



En esa misma línea, sostuvo que “no nos quedamos conformes con las cifras, hoy 1.300 profesionales están distribuidos en las calles de nuestro país buscando a niños y jóvenes que no han podido seguir su sistema educativo. Tenemos que recuperar cifras prepandémicas, hay mas de 20 mil tutores que están trabajando con niños y niñas para concluir el proceso de lecto-escritura”.