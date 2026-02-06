Home Nacional "minsal informa retiro preventivo del producto en conserva chorito..."

Minsal informa retiro preventivo del producto en conserva Choritos marca Antartic por riesgo de contaminación con bacteria

Con el objetivo de resguardar la salud de la población, el Ministerio de Salud informó el retiro preventivo del producto en conserva Choritos con aceite marca Antartic, debido al riesgo de contaminación con la bacteria Clostridium botulinu.

El producto involucrado es latas en conserva de Choritos con aceite marca Antartic, peso neto 190g, N° lote: L 23 12 25, con fecha de elaboración 23/12/2025 y fecha de vencimiento 12/2029, elaborado por empresa Pesquera Trans Antartic Ltda.

El principal riesgo asociado a la presencia de Clostridium botulinum en alimentos es el desarrollo de botulismo, una enfermedad grave que se produce al consumir alimentos contaminados con la toxina, la cual se forma bajo condiciones anaeróbicas, común en conservas defectuosas o mal elaboradas, por ello se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

Los síntomas afectan el sistema nervioso y suelen aparecer entre 12 y 36 horas después del consumo del alimento contaminado e incluyen, visión borrosa o doble, dificultad para hablar o tragar, debilidad muscular progresiva y parálisis muscular, entre otras.

Actualmente la autoridad sanitaria está realizando acciones como la inspección de las instalaciones donde se elabora y envasa el producto, el análisis de muestras y todas las acciones correspondientes para retirar el producto del mercado. Además, se ha realizado sumario sanitario a la instalación elaboradora del producto.

Esta información está en permanente desarrollo y será actualizada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud.

1
