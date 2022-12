Monsalve y rechazo del Senado a Marta Herrera: “El país no requiere de disputas pequeñas”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la decisión del Senado de rechazar a Marta Herrera como nueva fiscal nacional.



Se trata de la segunda nominación del Gobierno desechada por la Cámara Alta después de José Morales, quien tampoco obtuvo el respaldo necesario de 2/3 de los parlamentarios.



Con esto, el Ministerio Público acumuló más de 80 días sin un líder a largo plazo y Juan Agustín Meléndez seguirá siendo el fiscal nacional de manera subrogante. A ello se suma que la Asociación de Fiscales decidió irse a paro en rechazo al proyecto de reajuste del sector público, donde los funcionarios con sueldos sobre $2,2 millones recibirán incremento de $264 mil y no de 12% como el resto de los trabajadores del sector.



En ese contexto, Monsalve indicó a Radio Universo que “el desafío de seguridad pública es prioridad para las personas que nos escuchan a lo largo de todo Chile. Quieren que las instituciones puedan responder a esta urgencia, respondan de manera seria, responsable, coordinada. Esa es la principal preocupación del Gobierno”.



Por ello, el subsecretario acusó que “no hace bien, en el caso del nombramiento del fiscal o la fiscal nacional, que no se coloque en el centro los planes de trabajo”.



“Lo que el país requiere, es que quien conduzca el Ministerio Público garantice que va a haber persecución penal eficaz, que haga investigaciones que puedan identificar, detener, desarticular, sancionar, organizaciones que hoy están llevando violencia, armas, drogas y homicidios a distintos sectores de Chile”, agregó.



Monsalve criticó que algunas bancadas “han anunciado de manera completa el rechazo a la propuesta del Presidente para el fiscal nacional, incluso antes de escuchar las propuestas de trabajo (…) creo que no le hace bien a Chile”.



Esto en relación a los nueve senadores UDI, cuyo jefe de bancada, Iván Moreira, anunció que iban a votar en contra de Herrera apenas se supo la nominación tras definirla como la “continuidad de la mediocre y peor gestión que ha habido en el Ministerio Público, del señor (Jorge) Abbott”.



Monsalve aseveró que “la tarea del Presidente de la República siempre es pensar en el bien del país y no tengo duda que el Presidente de la República ha propuesto la opción que considera que le hace mejor al país”.



De esta manera, acusó que “el Parlamento tiene que sumarse a las tareas centrales del país, colocando el foco en lo que el país requiere. El país no requiere de disputas pequeñas respecto a lo que pudiera ser la cercanía de una persona con otras, que es lo que se discutió respecto a la cercanía de los candidatos con el exfiscal Jorge Abbott, lo que se requiere ver es si la candidatura tiene un plan de trabajo serio, si tiene las competencias para llevar adelante ese plan y con la urgencia que se necesita, ese es el centro y respecto a eso es que el Presidente ha pedio que centremos el debate”.