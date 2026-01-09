Muere a los 85 años Philippe Junot, primer marido de la princesa Carolina de Mónaco

El francés Philippe Junot, quien fue el primer marido de la princesa Carolina de Mónaco, murió en Madrid a los 85 años.



“Ha partido de este lado del mundo en paz y rodeado de su familia el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga y hermosa vida llena de aventuras”, informó su hija mayor, Victoria, con un comunicado publicado en redes oficiales.



Junot, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, fue conocido por su relación con la princesa Carolina de Mónaco y por su imagen de “playboy” en la década de los años ’70.



La pareja se casó en 1978 y se divorció en 1980, y él se casó en 1987 con la sueca Nina Wendelboe, con la que tuvo tres hijos y de la que separó finalmente, recogió Emol.



El 1 de julio de 1992 el Tribunal de Apelación de la Rota Romana le concedió la nulidad del matrimonio con la princesa Carolina por insuficiencia del consentimiento.



Desempeñó durante algunos años diversos cargos de funcionariado en la administración departamental francesa, entre ellos en el gabinete del Prefecto de Policía de París. Posteriormente, dirigió un gabinete de seguros, entre otros negocios.



Fue consejero financiero de una empresa de inversión en los Estados Unidos y Canadá, dedicada a la captación de inversores europeos.



En 1988, Junot fue uno de los promotores del Partido Europeo, cuyo objetivo era crear un estado federal continental. Establecido en España, a principios de los años ’90 abrió una discoteca en Marbella, famosa localidad turística costera española frecuentada por la alta sociedad nacional e internacional.

