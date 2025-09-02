Mujer cae a cámara de 3 metros de Enel en Renca: espacio estaba cubierto con madera tras robo de tapa

Bomberos y Carabineros acudieron a Renca para rescatar a una mujer de más de 60 años que cayó en una cámara sin tapa de tres metros de profundidad, donde pasa el cableado eléctrico subterráneo de Enel (sin energía en ese momento).

La trabajadora, subcontratada por el municipio para labores de aseo y ornato, no alcanzó a reaccionar porque el pozo estaba cubierto solo por una madera.

El teniente Nicolás Sepúlveda, de Carabineros, explicó a Radio Biobío que el accidente ocurrió esta mañana en la intersección de avenida Ventisquero con avenida Miraflores.

Según la información policial, la mujer estaba “realizando sus labores propias de su trabajo, momento en que en la recámara que pertenece a la empresa Enel, no habría mantenido su tapa de sello de concreto y habría estado solamente con una recubierta de madera“, detalló Sepúlveda.

“Ella, al pisar, cedió esta tapa de recubierta y cayó desde una altitud aproximada de 3 metros, quedando dentro de esta recámara, que es para el traspaso de cables de energía eléctrica”, agregó.

El funcionario aclaró que el sector del accidente no estaba energizado, de acuerdo con la verificación de Bomberos. Sin embargo, la mujer “habría resultado con lesiones, al parecer, de gravedad, que podrían ser algún tipo de fractura. Estaba consciente, fuera de riesgo vital“, complementó, añadiendo que fue trasladada a una Mutual de Seguridad.

Sepúlveda señaló que corresponde realizar la denuncia al Ministerio Público, ya que “es responsabilidad de Enel, de tener sus sellos como corresponde”.

PRONUNCIAMIENTO DE ENEL TRAS CAÍDA DE ADULTA MAYOR EN CÁMARA DE RENCA

Desde Enel lamentaron lo ocurrido en la comuna.

“Por causas que aún se investigan, la tapa de una cámara de Enel Distribución habría sido sustraída en ese lugar“, declararon desde la empresa eléctrica.

Asimismo, la compañía indicó: “Tras ser alertados del hecho, acudimos de inmediato al sitio y nuestras cuadrillas se encuentran trabajando para reponer la infraestructura afectada“, aseguraron.