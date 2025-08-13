Mulet afirma que no pudieron encontrar voluntad de llegar a acuerdos para conformar lista única

El diputado Jaime Mulet, exprecandidato presidencial del Frente Regionalista Verde Social (FRVS) en la primaria oficialista, señaló en Radio Cooperativa que el fracaso en las conversaciones entre los partidos que respaldan a Jeannette Jara para conformar una sola lista parlamentaria se debió a que “no hubo voluntad”.

El legislador sostuvo que “es muy difícil llegar a un acuerdo entre nueve partidos y la verdad es que no hubo voluntad de llegar a acuerdo y fue imposible ir en una sola lista”, motivo por el que, junto con Acción Humanista, optaron por presentar una lista independiente.

Mulet añadió que le habría gustado que las colectividades fundadoras del pacto oficialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista, “se hubieran hecho eco de los llamados del Presidente de la República y la candidata presidencial sobre buscar una lista única”.

En cuanto a la razón del quiebre, el parlamentario afirmó que los partidos descolgados no exigían cupos garantizados: “Nosotros queríamos competir; no pedíamos privilegios. Había distritos en que había nueve cupos y cabíamos todos. Somos un partido nuevo, hay otros partidos en declinación. En concejales sacamos los mismos votos del PPD, casi los mismos del Partido Socialista”.

Mulet enfatizó que también existen “aspectos de dignidad y de presencia. No hubo interés en llegar a un acuerdo. Teníamos que competir con un candidato contra dos de los demás partidos. Era algo muy absurdo”.

El diputado recalcó que “esto no tiene ningún impacto en la candidatura de Jeannette Jara porque nosotros somos tanto o más apoyadores de su candidatura que los demás partidos”.

Además, reveló que, incluso sin el FRVS y Acción Humanista, las negociaciones seguían trabadas en el oficialismo: “Ayer avisamos de esta segunda lista y pese a que hay dos partidos menos en el pacto, no se han podido poner de acuerdo”.

Finalmente, informó que quienes integran el pacto de los partidos descolgados “al Senado vamos a llevar pocos candidatos. Nos vamos a concentrar en la Cámara de Diputados, con énfasis en algunos distritos”.