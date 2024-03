Murió “Polio Paul” Alexander, hombre que vivió más de 70 años en una máquina de acero por enfermedad

A los 78 años murió Paul Alexander, conocido como “Polio Paul”, quien pasó más de 70 años viviendo dentro de un pulmón de acero de dos metros y medio.

Paul contrajo polio cuando tenía 6 años, en 1952, por lo que ingresó a un hospital en Texas, Estados Unidos. Ese año el virus cobró la vida de miles de personas, sin embargo, Alexander sobrevivió, pero conectado a un enorme pulmón de acero.

Dicho dispositivo lo mantuvo con vida por más de 70 años, hasta que falleció el pasado 10 de marzo, confirmó Christopher Ulmer, quien creó una página de GoFundMe para recaudar fondos para el tratamiento de Alexander.

“‘El hombre del pulmón de acero’, falleció ayer. Tras sobrevivir a la polio de niño, vivió más de 70 años dentro de un pulmón de acero. Durante ese tiempo, Paul fue a la universidad, se convirtió en abogado y publicó varios libros. Su historia viajó por todas partes, influyendo positivamente en personas de todo el mundo. Paul fue un modelo increíble que seguirá siendo recordado”, dijo Ulmer en un comunicado, consigna Unilad.

La declaración agrega que “conocí y entrevisté a Paul en 2022. Nuestra comunidad recaudó una gran cantidad de dinero para él. Acabo de hablar por teléfono con Philip, el hermano de Paul, que quiere transmitir el siguiente mensaje: ‘Estoy muy agradecido a todos los que hicieron donaciones para recaudar fondos para mi hermano. Le ha permitido vivir sus últimos años sin estrés. También servirá para pagar su funeral en estos momentos tan difíciles. Es absolutamente increíble leer todos los comentarios y saber que tanta gente se sintió inspirada por Paul””.

En total, lograron recaudar 143.000 dólares para Alexander, los que sirvieron para facturas médicas y gastos de alojamiento.

Según informó The Guardian en 2020, era una de las dos personas en utilizar un pulmón de acero. El otro era un residente del Reino Unido, que murió a los 75 años en 2017.

Paul “Polio” fue reconocido con el récord Guinnes como la persona que más tiempo vivió en un pulmón de acero.

DOCTORADO EN DERECHO

Deutsche Welle señaló que Alexander odiaba ver televisión todo el día, por lo que comenzó a estudiar, y tras varios rechazos, logró ingresar a la Universidad Metodista del Sur, a donde asistía en silla de ruedas en los tiempos que podía salir del pulmón.

Para esto, indicó el medio, Paul dijo a The Guardian que debía “respirar como una rana”. En 1984 se graduó con un Doctorado en Derecho de la Universidad de Texas en Austin.

En 2020 publicó el libro titulado Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung (Tres minutos para un perro: mi vida en un pulmón de acero). Se demoró cinco año y cada palabra la escribió él con un lápiz que sostenía en la boca.