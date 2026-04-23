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Carabineros baleó a dos delincuentes tras robo frustrado a camión de abarrotes en Maipú

El teniente coronel de Carabineros, Christian Bichett, señaló que los uniformados que “se encontraban en el sector vistiendo de civil se identifican como tal, frustran este robo. Son intimidados con un arma de fuego y, a raíz de esto, ellos hacen uso del arma de fuego, resultando dos de estos delincuentes lesionados y el otro se da a la fuga”.

Patricia Schüller Gamboa
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Carabineros baleó a dos delincuentes tras robo frustrado a camión de abarrotes en Maipú

Una balacera entre personal de Carabineros y delincuentes se produjo la tarde de este jueves en la comuna de Maipú. Estos tras el robo a un camión repartidor.

El hecho ocurrió en Cuatro Poniente, cuando al menos tres individuos intentaron asaltar un camión de transporte de abarrotes. El hecho fue presenciado por funcionarios de civil de Carabineros, quienes intentaron repeler el robo.

El teniente coronel de Carabineros, Christian Bichett, señaló que los uniformados que “se encontraban en el sector vistiendo de civil se identifican como tal, frustran este robo. Son intimidados con un arma de fuego y, a raíz de esto, ellos hacen uso del arma de fuego. Resultando dos de estos delincuentes lesionados y el otro se da a la fuga”.

“Tenemos armamento recuperado”

“Tenemos un armamento recuperado, tenemos un vehículo recuperado que tiene encargo por robo”, mencionó.

En cuanto a los delincuentes lesionados, el teniente Bichett detalló que “se encuentran con riesgo vital y se están haciendo todas las gestiones para poder prestarle los primeros auxilios”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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