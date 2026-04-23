Qué hacer en Santiago: ruta de las cafeterías minimalistas en la capital

Si estás buscando qué hacer en Santiago, las cafeterías minimalistas se han convertido en una tendencia que combina diseño, calma y buen café. Espacios donde menos es más, y donde cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia simple, pero bien lograda.

En esta ruta podrás encontrar desde locales con influencia a la cultura japonesa, hasta cafeterías que apuestan por lo artesanal, el café de especialidad y ambientes acogedores. Una invitación a recorrer la ciudad a través de sabores, texturas y espacios que priorizan la calma.

Qué hacer en Santiago: cafeterías minimalistas con identidad moderna

The Coffee

1)Dirección: Avenida Presidente Kennedy 9001, local 3544, Las Condes, Región Metropolitana.

2) Dirección: Av. La Dehesa 222, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

3)Dirección: Ricardo Lyon 48, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te interesan los espacios minimalistas, The Coffee es una de las cafeterías que mejor representa esta tendencia en la capital. Inspirada en la estética y cultura japonesa, su propuesta combina diseño limpio, simpleza y una experiencia centrada completamente en el café.

El concepto apunta a eliminar lo innecesario y enfocarse en lo esencial, como lo es el café. Incluso su sistema de compra es parte de esta lógica, ya que puedes pedir directamente desde tablets en el local o a través de su aplicación, haciendo la experiencia más rápida y autónoma.

En su carta destacan opciones como el Tonka Iced Latte, con notas de “vainilla amazónica”, el clásico café filtrado V60 y combinaciones más innovadoras como el Ichigo Matcha, que mezcla matcha con frutilla. También cuentan con alternativas dulces como canelé, pastel de limón y pain au chocolat, ideales para acompañar.

Cuentan con presencia en distintos puntos de Santiago, además de los ya nombrados. Esta cafetería se ha posicionado como un referente para quienes buscan una pausa distinta, donde el diseño, la tecnología y el café de especialidad se integran en una experiencia minimalista.

Blue Bird Café

Dirección: Av. Bicentenario 3883, Local 3, Vitacura, Región Metropolitana.

Dirección: Pérez Valenzuela 1371, local 6, Providencia, Región Metropolitana.

Su carta es amplia y versátil, con opciones que van desde clásicos como espresso, americano, cappuccino o flat white, hasta alternativas más refrescantes como cold brew, frappés y lattes fríos. También destacan preparaciones como batidos proteicos y bowls de açaí, ideales para quienes buscan algo más nutritivo.

Para acompañar, ofrecen una variedad de opciones dulces, como galletas, kuchen, pie de limón, cheesecake, macarons y sándwiches, además de tés fríos y calientes. Todo esto en un entorno pensado tanto para trabajar tranquilo como para hacer una pausa en medio del día.

Qué hacer en Santiago: espacios de café de especialidad y propuestas simples que destacan por su calidad

ORA Coffee & Pastries

Dirección: Gral. Carol Urzúa 6945, Local 4, Las Condes, Región Metropolitana.

ORA Coffee, destaca por ofrecer un espacio cuidado y moderno, pensado tanto para una pausa rápida como para quedarse trabajando o compartiendo.

En su propuesta es posible encontrar cafés clásicos como espresso, latte o cappuccino, además de opciones filtradas y bebidas frías, siguiendo la tendencia del café de especialidad. A esto se suma una selección de pastelería, con preparaciones que van desde croissants y dulces horneados hasta opciones más elaboradas, ideales para acompañar.

Caffe el Muro

Dirección: Francisco Noguera 18, Providencia, Región Metropolitana.

Su propuesta gira en torno a preparaciones clásicas como espresso, americano, cappuccino y filtrados, destacando el trabajo con granos seleccionados y métodos que potencian los sabores de cada origen. Además, el lugar suele complementar su oferta con opciones dulces con pastelería y acompañamientos simples, pensados para acompañar el café.

Con una atmósfera tranquila y una estética tranquila, este café se convierte en un punto ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo de la ciudad.

Singular Coffee

1)Dirección: Girardi 1569, Ñuñoa, Región Metropolitana.

2) Dirección: Merced 295A, Santiago, Región Metropolitana.

3)Dirección: Suecia 161, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres explorar cafeterías minimalistas enfocadas en el café de especialidad, Singular Coffee es una parada que destaca por su propuesta técnica y cuidada.

Cuentan con alternativas más innovadoras como cold brew tonic, affogato o bebidas con matcha, además de versiones veganas en gran parte de su carta.

Para acompañar, ofrecen una variada selección de pastelería y panadería, donde destacan preparaciones como rolls de canela, brownie, banana bread, queques de pistacho o zanahoria, además de galletas, muffins y opciones saladas como croissants y focaccias.

Con una propuesta que combina café de especialidad, técnicas de preparación y una carta amplia, Singular Coffee se posiciona como una opción ideal dentro de una ruta por cafeterías minimalistas en Santiago.