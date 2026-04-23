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Sadel reafirma la defensa de la creación humana frente al avance de la Inteligencia Artificial

En el Día Mundial del Derecho de Autor, la Sociedad de Derechos de las Letras hace un llamado a proteger la propiedad intelectual como motor de la educación y la cultura.

Patricia Schüller Gamboa
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Sadel reafirma la defensa de la creación humana frente al avance de la Inteligencia Artificial

La Sociedad de Derechos de las Letras (Sadel) conmemora este 23 de abril el Día Mundial del Derecho de Autor con un mensaje de alerta y protección.

En el marco del Mes del Libro, la corporación subraya la necesidad de valorar el trabajo creativo. Esto frente a los desafíos éticos que impone la Inteligencia Artificial (IA).

El presidente de Sadel, Diego Muñoz, destaca que la misión de la entidad es garantizar licencias para el uso legal de obras en colegios y universidades.

“En Sadel defendemos la dignidad del trabajo intelectual. La afiliación de autores es la pieza que da sentido a nuestra existencia”, señala Muñoz.

La corporación actúa como mediador clave, permitiendo la reproducción ética de textos bajo la Ley N° 17.336, asegurando una justa compensación para los creadores.

Esta conmemoración se suma al reciente éxito del webinar sobre Inteligencia Artificial. Se analizó cómo la tecnología impacta la sostenibilidad literaria.

Sadel advierte que el respeto a los derechos morales y patrimoniales es fundamental. Esto para evitar que la protección de la cultura se debilite en Chile.

La entidad refuerza su compromiso de proteger activamente a escritores, periodistas y editoriales frente a la reproducción no autorizada de sus obras.

“Hago un llamado a autores y editores a formar parte de esta comunidad para que el derecho de autor siga vivo”, enfatiza el presidente de la corporación.

El evento reafirma el rol de Sadel como actor relevante en la gestión colectiva, promoviendo un entorno donde la creatividad humana siga siendo el eje central.

Escritor Julio Rojas y el fin de la creación literaria pura: “La IA capturó todas las mentes humanas sin permiso”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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