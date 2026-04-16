“No pienso vivir con la vergüenza”: Piloto militar ruso anuncia su suicidio por la presión de sus superiores

Alexei Zemtsov, piloto militar ruso y autor del canal de Telegram “Voevoda Veshaet” (Vaivoda Informa), causó revuelo la noche de este miércoles, tras publicar un video en el que anunciaba su suicidio.

Según consignó Emol, el piloto compartió el registro en dicho canal, que cuenta con casi 180.000 suscriptores. A la vez, indicó que su decisión estaba vinculada con la presión de sus superiores.

“Si están viendo este video, significa que ya no estoy aquí. (…) Ejercí mi último honor como oficial”, mencionó en el video.

Zemtsov apuntó contra el subcomandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales, Vladimir Kravchenko, el coronel Avramenko y el investigador militar Kantemirov.

En concreto, relató que sus superiores estaban molestos por su labor informativa, la cual realizaba de manera independiente.

A raíz de lo anterior, el piloto fue suspendido de operaciones aéreas. También, por solicitud de un comandante, fue asignado a una unidad de asalto.

No obstante, relató que posteriormente se enteró que querían enviarlo a prisión por “desacreditar al ejército ruso”.

“No pienso vivir con la vergüenza y el ‘descrédito del ejército ruso’”, expresó Alexei en el registro.

Por su parte, el piloto señaló que transfería la administración de sus redes sociales al bloguero Kiril Fiodorov.

Más tarde, Fiodorov manifestó su confianza de que “no hubiera ocurrido lo peor”, y de igual forma prometió “no abandonar” a la familia y amigos de Zemtsov.

Hasta ahora, y de acuerdo al citado medio, no existe confirmación oficial de la muerte de Alexei.

Cabe destacar que medios opositores rusos revelaron recientemente la presión que sufren los combatientes por parte de sus superiores. Incluso, afirman que serían chantajeados con enviarlos como carne de cañón a zonas de combate, llegando a pedir sobornos para recibir tratamiento médico si resultan heridos.