Presidente Boric sobre Montes: “Tiene mi confianza para seguir trabajando”

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la fallida Acusación Constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.



A través de su cuenta de X, el Mandatario enfatizó que “por quinta vez, una Acusación Constitucional contra un integrante de nuestro gobierno es desestimada”.



Boric se dirigió a Montes y manifestó: “Ministro, tiene mi confianza para seguir trabajando en la noble tarea de entregar 260 mil viviendas en nuestro período. No hay tiempo que perder. Seguimos!”.



La Cámara de Diputados aprobó este jueves por 79 votos a favor y 61 en contra y una abstención, la cuestión previa presentada por la defensa del secretario de Estado, Pablo Ruiz-Tagle.



De esta forma, fue declarada como no presentada la Acusación Constitucional en su contra, es decir, no se pasó al fondo del asunto.



Tras el fracaso de la acusación, Montes señaló estar “tranquilo, se probó que la Acusación Constitucional no tenía ni fundamento político ni técnico” y recalcó que “ahora lo relevante es el futuro, lo relevante es una mirada política más de contenidos, ir más allá que estar en conflictos más inmediatos”.



“Tengo las manos y la conciencia muy limpias. Nunca pensé en dar un paso al costado, que era la decisión más fácil probablemente”, añadió.

