Primer ataque de EEUU en zona terrestre de Venezuela: Trump anuncia destrucción de lugar de atraque para “narcolanchas”

El mandatario estadounidense sostuvo que el objetivo “estaba en la costa”, aunque no precisó si se trató de una operación militar o de la CIA, ni tampoco el lugar exacto del ataque.

Eduardo Córdova
Donald Trump afirmó este lunes que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de embarcaciones en Venezuela, utilizadas presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque en territorio terrestre desde el inicio de su campaña militar contra el tráfico de drogas desde América Latina.

“Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo el presidente estadounidense a los periodistas. “Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona… y ya no existe”, agregó.

Las fuerzas estadounidenses han realizado desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, acciones que han dejado más de un centenar de muertos.

Trump lleva semanas señalando que Estados Unidos “pronto” comenzará a ejecutar ataques terrestres contra carteles de la droga en América Latina, aunque hasta ahora no se habían confirmado operaciones de ese tipo.

El gobierno del líder republicano ha intensificado en los últimos meses la presión sobre Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir un cartel de la droga. En ese contexto, Estados Unidos instauró un bloqueo naval en las costas venezolanas y decomisó dos buques petroleros presuntamente sujetos a sanciones.

Nicolás Maduro, por su parte, ha acusado a Washington de intentar derrocarlo para apoderarse de las riquezas de Venezuela.

Source Texto: La Nación / Foto: X (referencial)
Comparte esta noticia
