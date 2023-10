Primera Encuesta de Salud, Sexualidad y Género: 11,6% de la población mayor de 18 años ha sufrido abuso sexual

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, entregó los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (Enssex) 2022-2023.



La investigación fue hecha por la Dirección de Estudios Sociales (Desuc) de la Universidad Católica, para la cual se entrevistaron a más de 20 mil personas mayores de 18 años residentes en Chile.



Al ser la primera de su tipo solo puede ser comparada con un estudio de 1998 llamado “Comportamiento Sexual en el Conosur” (Cosecon), a pesar de que el objetivo de este era indagar sobre la expansión del VIH. En cambio, el foco de Enssex es contar con información científica para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.



Los resultados revelaron que el 74,1% de la población señala tener una muy buena o buena calidad de vida sexual. El mayor promedio de bienestar lo alcanzan las personas de entre 30 y 39 años, y le siguen los de 40 a 49 años, luego 18 a 29 años, 50 a 59 años y finalmente los de 60 años y más.



En la misma línea, una de cada cuatro personas (26,6%) indica haber tenido una separación en los últimos 5 años. Un 43,5% de ellas volvió a tener relaciones sexuales con la misma persona después de la separación.



La medición arrojó que la mediana de inicio sexual son los 17 años y que el uso de preservativo en la primera relación sexual aumentó, pues pasó de 11% y 12% en 1998 a un 58%. Además, el 65,8% de las mujeres dijo haber usado anticonceptivos en su primera relación, casi el triple que en 1998 (23,5%).



A pesar de lo anterior, la gran mayoría de la población no abordó el cómo evitar un embarazo o una ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) en su primer encuentro sexual. Sólo el 30,8% dice que habló sobre impedir un embarazo y un 23,7% acerca de las ITS.



La encuesta también estipuló que casi la mitad de la población (44,7%) califica como “muy mala o mala” la formación en sexualidad que recibió en la escuela. Además, un 68,8% dice que en sus familias no se conversaba de temas sexuales cuando eran niños.



Asimismo, se consignó mayor tolerancia de la homosexualidad, pues hoy el 80,8% la acepta como forma de vivir la sexualidad. En 1998 solo un 3,4% lo respaldaba. En esta ocasión el 4% de la población se declaró homosexual, lesbiana, bisexual u otro. En 1998 solo lo reportó el 0,3%.



La Enssex reveló alarmantes cifras de agresiones sexuales, pues el 11,6% de la población mayor de edad declaró haber sufrido abuso sexual: un 15,9% de las mujeres y un 7% de los hombres, ambos a los 12 años en promedio. Los agresores fueron principalmente un familiar (29,0%), un amigo o conocido (26,8%), un desconocido (14,3%), otro (11%), un vecino o vecina (9,2%), la pareja (6,5%) y los padres (3,2%).



En línea con lo anterior, el 22,5% de la población sufrió “agarrones”, “punteos” o “acercamientos intimidantes” en lugares públicos, específicamente 28,6% de las mujeres y 16,1% de los hombres. El 15,5% se ha visto expuesto a una exhibición de genitales o masturbación en lugares públicos; y el 63% de las mujeres dice haber tenido uno o más eventos de acoso callejero.