Pucón consolida su liderazgo en rafting: cifras al alza y estricta fiscalización lo refuerzan como capital de la aventura

En el sur de Chile, cuando el termómetro sube y el volcán Villarrica domina el horizonte, el rafting en el río Trancura se convierte en una de las postales clásicas del verano en Pucón, uno de los grandes lugares turísticos en Chile. La actividad no solo forma parte del paisaje estival, sino que también se posiciona como el motor más dinámico del turismo aventura en la comuna. Por ello, sigue siendo la experiencia con mayor demanda entre visitantes nacionales y extranjeros.

Las cifras del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Pucón confirman el fuerte interés por esta actividad. Durante la temporada de verano 2026, 32.110 personas realizaron rafting en la comuna. En enero se registraron 15.385 pasajeros en actividades de aguas blancas, mientras que en febrero 16.725 visitantes descendieron por los rápidos, manteniendo niveles históricamente altos.

“Los números ratifican que el rafting sigue siendo el favorito del verano y uno de los productos turísticos líder en nuestra comuna. El rafting a lo largo de los años se ha transformado en un imperdible en la comuna, siendo la actividad con mayor demanda y con mayor cantidad de pasajeros, debido a las bondades de nuestros ríos Trancura y Liucura”, explica Sergio Sagardia, encargado de la Unidad de Turismo Aventura de la Municipalidad de Pucón.

Ríos Trancura y Liucura ofrecen experiencias para distintos públicos

Los ríos Trancura y Liucura cuentan con rápidos de distinta intensidad. Esto permite diversificar la experiencia turística. Hay descensos familiares aptos para mayores de ocho años. También existen tramos más técnicos para quienes buscan mayor adrenalina.

Gracias a esta variedad, el destino ha logrado ampliar su público. De esta forma, se mantiene el atractivo para turistas aventureros y también para familias que buscan experiencias seguras en la naturaleza.

Municipio refuerza controles a operadores de rafting

El crecimiento del rafting en Pucón también ha sido acompañado por un sistema permanente de fiscalización. Durante los dos primeros meses del año se realizaron 65 operativos de control a actividades de aguas blancas. Además, se revisaron más de 400 embarcaciones antes del inicio de sus jornadas.

En estas inspecciones se verifica la relación guía-pasajero y el equipamiento técnico obligatorio. Entre los elementos controlados están botes, embarcaciones de seguridad, botiquines técnicos y equipos de protección. También se revisa el equipamiento especializado que deben portar los guías.

Los operativos son ejecutados por inspectores del Departamento de Turismo. Estos funcionarios pueden cursar infracciones a guías y tour operadores que incumplan la ordenanza vigente de turismo aventura.

El sistema también contempla un registro diario de pasajeros mediante la autorización de zarpe. “Documento obligatorio que los operadores deben presentar en las oficinas de información turística antes de cada salida. Allí es revisado y validado por el municipio, permitiendo llevar un control detallado del flujo de visitantes y reforzar la trazabilidad de la actividad”, detalla Sergio Sagardia.

El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, subrayó que existe una estricta fiscalización a los operadores turísticos. “Existe una fuerte fiscalización a los tour operadores, exigiendo equipamiento mínimo, resguardando la capacidad de carga de los ríos y el expertise de los guías. Toda esta combinación genera que el rafting sea una de las experiencias más buscadas por los visitantes y uno de los factores que explica su liderazgo es su carácter transversal al permitir la participación de niños desde los ocho años, la actividad se posiciona como un panorama familiar por excelencia”.

El jefe comunal también valoró el impacto de esta actividad en la comuna. Además, agrega que “«”estas cifras confirman que somos el Gimnasio Natural Más Grande del Mundo, por lo cual agradecemos la confianza a nuestros visitantes y turistas. Y a nuestros vecinos decirles que, con el apoyo del Estado, podemos hacer aún mejor nuestra comuna”»”.

Pucón se consolida como capital del rafting en Chile

La combinación de naturaleza escénica, infraestructura turística y regulación activa ha convertido a Pucón en un referente nacional del rafting. En un escenario donde los viajeros buscan experiencias auténticas y seguras, la comuna reafirma su posición como uno de los principales destinos de turismo aventura del país.