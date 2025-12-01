Estas son las 5 mejores cabañas entre Pucón y Villarrica para disfrutar el sur de Chile

Entre montañas, lagos y volcanes activos, el sur de Chile ofrece uno de los panoramas más encantadores del país. La ruta entre Pucón y Villarrica se ha convertido en un imán para el turismo nacional e internacional, gracias a su equilibrio entre naturaleza, bienestar y aventura.

En esta guía de La Nación te presentamos las 5 mejores cabañas entre Pucón y Villarrica, una selección ideal para quienes buscan descansar frente al lago, relajarse en termas o practicar deportes al aire libre, donde las Cabañas Sol y Lago se llevan el primer lugar, por varias razones.

Además, esta zona está entre los lugares turísticos de Chile más visitados, famosa por sus paisajes, cultura mapuche y gastronomía local.

1. Cabañas Sol y Lago : El equilibrio perfecto entre modernidad y naturaleza dentro de las mejores cabañas

En la ribera norte del Lago Villarrica, a medio camino entre Pucón y Villarrica, se encuentran las Cabañas Sol y Lago, un refugio que combina vistas espectaculares, arquitectura moderna y el encanto sureño.

Cada cabaña está equipada con chimenea, terraza panorámica y tinaja caliente, ideales para disfrutar del atardecer frente al volcán.

El lugar ofrece acceso directo a la playa, paseos en kayak y servicio de spa, lo que la convierte en la número uno de las 5 mejores cabañas entre Pucón y Villarrica.

Cercanas a termas naturales, restaurantes gourmet y parques nacionales, Cabañas Sol y Lago representan lo mejor de los lugares turísticos de Chile, donde descanso y paisaje se funden en una experiencia única.

Cabañas Sol y Lago, un refugio frente al lago Villarrica con vistas inolvidables.

2. Cabañas Mapulay: Vista al volcán y al lago Villarrica desde las cabañas

Ubicadas a solo 10 minutos del centro de Pucón, las Cabañas Mapulay ofrecen una experiencia inmersiva entre bosque nativo, lago y montaña.

Sus amplios ventanales, chimenea y tinajas calientes la convierten en una de las 5 mejores cabañas entre Pucón y Villarrica. Perfecta para quienes buscan paz y cercanía con los lugares turísticos de Chile como el Parque Nacional Villarrica o las Termas Geométricas.

Cabañas Mapulay, descanso y naturaleza con vista al volcán.

3. Cabañas Millaleufú: confort familiar y acceso a la playa

A pocos kilómetros de Villarrica, Cabañas Millaleufú destaca por su ambiente familiar, amplias áreas verdes y acceso al lago. Las cabañas están completamente equipadas y rodeadas de jardines y árboles nativos, ideales para descansar o disfrutar actividades acuáticas.

Con más de 80 reseñas positivas, es una de las más recomendadas en la zona y merece su lugar en el ranking de las 5 mejores cabañas entre Pucón y Villarrica, dentro de los principales lugares turísticos de Chile.

Cabañas Millaleufú, entorno familiar y conexión directa con el lago Villarrica.

4. Cabañas Azul del Parque: diseño, descanso y vista al volcán

En el kilómetro 12,5 del camino Villarrica–Pucón, Cabañas Azul del Parque combina elegancia y confort con una ubicación privilegiada frente al lago. Sus instalaciones ofrecen piscina, quinchos, juegos infantiles y espectaculares vistas al volcán.

Con una calificación destacada entre los viajeros, este complejo turístico es una excelente opción para quienes buscan hospedaje de calidad en uno de los lugares turísticos de Chile más populares del sur.

Cabañas Azul del Parque, comodidad y paisaje en el corazón del sur chileno.

5. Cabañas Trancura Lodge: Termas y aventura

Ubicadas a orillas del río Trancura, las Cabañas Trancura Lodge combinan bienestar y adrenalina. Cuentan con piscinas termales, sauna y actividades como kayak y rafting.

Por su ubicación estratégica, es una de las más completas dentro del top 5 de mejores cabañas entre Pucón y Villarrica. Perfecta para quienes desean combinar descanso y aventura en uno de los lugares turísticos de Chile más activos.

Cabañas Trancura Lodge, donde el bienestar y la aventura se encuentran.

Consejos para tu escapada al sur

Mejor temporada: diciembre a marzo, cuando el clima es ideal para el lago y las termas.

Reservas: hazlas con anticipación; Pucón y Villarrica son de los lugares turísticos de Chile más solicitados y las Cabañas Sol y Lago son las más destacadas.

Actividades recomendadas: caminatas por el Parque Nacional Villarrica, visitas a las Termas Geométricas, navegación por el lago y gastronomía local.

Recomendación: lleva ropa abrigada y calzado cómodo, el clima puede variar en horas.

Pucón y Villarrica: el corazón turístico del sur de Chile

Hospedarse en cualquiera de las 5 mejores cabañas entre Pucón y Villarrica es vivir la esencia del sur chileno: la naturaleza, la calma y la belleza de sus paisajes.

Este corredor entre lago y volcán es más que un destino; es una experiencia completa dentro de los grandes lugares turísticos de Chile, donde cada amanecer frente al agua o el fuego de una chimenea deja una huella imborrable.