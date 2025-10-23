Top 5 de destinos turísticos en Chile: los lugares que no puedes dejar de visitar en el país

Chile es un país que sorprende por su diversidad. Desde el desierto más árido del mundo hasta los glaciares de la Patagonia, ofrece una mezcla única de paisajes, culturas y experiencias. Su geografía alargada lo convierte en un laboratorio natural para el turismo, y cada año miles de viajeros descubren que los lugares turísticos de este territorio no tienen comparación.

En este top 5 de destinos turísticos Chile realizado por La Nación, seleccionamos los lugares más emblemáticos y completos, aquellos que reúnen naturaleza, conectividad, infraestructura, gastronomía y aventura. Son destinos que no solo representan la belleza del país, sino también su identidad y hospitalidad.

1. San Pedro de Atacama (Región de Antofagasta)

El Desierto de Atacama, el más seco del planeta, es un espectáculo geológico y astronómico. San Pedro de Atacama es su epicentro y uno de los lugares turísticos más visitados del norte chileno.

Por qué fue elegido

Es uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica .

. Su biodiversidad desértica es única, con flamencos y vicuñas en lagunas altiplánicas.

es única, con flamencos y vicuñas en lagunas altiplánicas. Posee excelente infraestructura turística , con hoteles, tours y gastronomía local.

, con hoteles, tours y gastronomía local. Ofrece experiencias naturales y culturales, desde los Géiseres del Tatio hasta el Valle de la Luna.

(Fuente: Visita Chile)

2. Valparaíso (Región de Valparaíso)

Valparaíso, conocida como “La joya del Pacífico”, combina historia, arte y mar. Es uno de los lugares turísticos más reconocidos por su arquitectura patrimonial y sus cerros llenos de color y vida.

Por qué fue elegido

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO .

. Es un polo de arte urbano, cultura y bohemia incomparable.

incomparable. Su accesibilidad desde Santiago lo hace ideal para escapadas cortas.

lo hace ideal para escapadas cortas. Ofrece una experiencia auténtica de la vida porteña, con gastronomía y vistas únicas del Pacífico.

(Fuente: Shutterstock)

3. Santiago y Cajón del Maipo (Región Metropolitana)

Santiago es el centro cultural y económico del país, pero también un punto de partida hacia la naturaleza. Su combinación de modernidad y entorno montañoso lo convierte en una parada clave del top 5 de destinos turísticos Chile.

Por qué fue elegido

Excelente conectividad aérea y terrestre desde cualquier punto del país.

desde cualquier punto del país. Amplia oferta de museos, parques y vida nocturna .

. A una hora de la ciudad se encuentra el Cajón del Maipo , un oasis de ríos, termas y montañas.

, un oasis de ríos, termas y montañas. Ideal para turismo aventura y en pareja, con experiencias como rafting, senderismo y baños termales.

4. Pucón y el Volcán Villarrica (Región de La Araucanía)

En el corazón del sur de Chile, Pucón mezcla naturaleza, adrenalina y descanso. Rodeado de lagos, ríos y bosques, y bajo la sombra del volcán Villarrica, es uno de los lugares turísticos más atractivos para los viajeros que buscan aventura y bienestar.

Por qué fue elegido

Combina termales naturales, deportes extremos y paisajes volcánicos .

. Tiene una infraestructura turística moderna , con hoteles, cabañas y spas.

, con hoteles, cabañas y spas. Es accesible todo el año, con opciones de verano y deportes de invierno.

Representa el equilibrio entre naturaleza, cultura mapuche y ecoturismo responsable.

(Fuente: Tripadvisor)

5. Torres del Paine (Región de Magallanes y de la Antártica Chilena)

La Patagonia chilena es un símbolo mundial de belleza natural, y el Parque Nacional Torres del Paine su máxima expresión. Este destino, incluido en todo top 5 de destinos turísticos Chile, atrae a exploradores de los cinco continentes.

Por qué fue elegido

Es considerado uno de los parques nacionales más bellos del planeta .

. Alberga una fauna diversa : guanacos, cóndores, zorros y pumas.

: guanacos, cóndores, zorros y pumas. Es un ícono del turismo sustentable en los lugares turísticos del sur de Chile.

en los del sur de Chile. Combina glaciares, lagos y montañas en una experiencia que mezcla desafío físico y contemplación.

(Fuente: Wikimedia Commons)

Consejos para recorrer los destinos turísticos de Chile

Planifica tu viaje con tiempo: las distancias son largas y la diversidad climática exige preparación.

con tiempo: las distancias son largas y la diversidad climática exige preparación. Lleva ropa adecuada para cada zona: desde bloqueador solar en el norte hasta ropa térmica en la Patagonia.

para cada zona: desde bloqueador solar en el norte hasta ropa térmica en la Patagonia. Reserva alojamiento en los lugares turísticos más demandados, como Torres del Paine o San Pedro de Atacama.

en los más demandados, como Torres del Paine o San Pedro de Atacama. Elige temporada media (marzo-abril o septiembre-noviembre) para disfrutar con menos turistas.

Viajar por Chile: una experiencia entre contrastes

Recorrer este top 5 de destinos turísticos Chile es descubrir la esencia de un país que condensa todos los paisajes del mundo. Desde las alturas del altiplano hasta los glaciares australes, los lugares turísticos del país son una invitación permanente a la aventura, la cultura y la emoción.

Chile es un destino para todos los gustos: quienes buscan soledad y naturaleza la encuentran, y quienes prefieren historia y arte, también. En cada rincón, los paisajes, sabores y personas confirman por qué este país se ha convertido en uno de los destinos imperdibles de Sudamérica.