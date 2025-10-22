Los mejores lugares turísticos de Chile: ríos cerca de Santiago para escapar del calor

Explorar la naturaleza siempre es una experiencia revitalizante. Si estás en Santiago, Chile, estás rodeado de paisajes increíbles, ideales para desconectarte del ruido de la ciudad.

En esta guía realizada por La Nación, descubrirás algunos de los mejores lugares turísticos de Chile donde puedes disfrutar de ríos, senderos y vistas naturales, muchos de ellos sin costo alguno.

Cajón del Maipo: un refugio natural

El Cajón del Maipo es uno de los destinos turísticos de Chile más visitados por quienes viven en la capital. A solo una hora de Santiago, es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura.

Aquí se encuentra el Río Maipo, donde puedes practicar rafting, pesca o simplemente disfrutar de un picnic a la orilla del agua. También hay rutas de senderismo que ofrecen vistas espectaculares, perfectas para quienes buscan aire puro y desconexión.

(Fuente: Chile Travel)

Río Clarillo: naturaleza en estado puro

Otro de los grandes lugares turísticos de Chile es el Parque Nacional Río Clarillo, ubicado a una hora al sureste de Santiago. Su biodiversidad y entorno natural lo convierten en un espacio ideal para pasar el día en familia o con amigos.

El río que atraviesa el parque invita a refrescarse en sus aguas cristalinas. Además, los senderos permiten observar flora y fauna nativa, ofreciendo una experiencia educativa y relajante al mismo tiempo.

(Fuente: gochile)

Parque Natural Aguas de Ramón

Si prefieres un destino más cercano, el Parque Natural Aguas de Ramón en la comuna de La Reina es una excelente opción. Este parque destaca por sus cascadas, miradores y senderos bien señalizados, lo que lo convierte en uno de los destinos turísticos de Chile más accesibles desde la capital.

El río del parque crea un ambiente perfecto para descansar, meditar o simplemente disfrutar del sonido del agua. No olvides tu cámara: cada rincón ofrece una postal natural.

(Fuente: Ridesh Bisht)

Río Yeso: un tesoro escondido

El Embalse El Yeso y el río del mismo nombre son joyas escondidas entre las montañas del Cajón del Maipo. A unas dos horas de Santiago, este sitio ofrece uno de los paisajes más impactantes de los lugares turísticos de Chile.

Sus aguas azul intenso atraen a fotógrafos y aventureros. Aquí puedes practicar pesca, kayak o simplemente contemplar el paisaje, que parece sacado de una postal.

(Fuente: expedia)

Río Mapocho: el clásico urbano

El Río Mapocho atraviesa la ciudad de Santiago y, aunque no suele asociarse con el turismo de naturaleza, forma parte de los lugares turísticos de Chile que están recuperando su valor ambiental.

A lo largo de sus riberas encontrarás parques y ciclovías donde puedes caminar, hacer picnic o simplemente disfrutar de la vista urbana. Las recientes iniciativas de limpieza lo están transformando en un espacio cada vez más atractivo para locales y visitantes.

(Fuente: gob.cl)

Consejos para visitar ríos cerca de Santiago

Para aprovechar al máximo estos lugares turísticos de Chile, considera algunas recomendaciones prácticas:

Prepárate adecuadamente: usa ropa cómoda y calzado apropiado para caminar.

usa ropa cómoda y calzado apropiado para caminar. Respeta la naturaleza: no dejes basura y sigue las normas de cada parque o reserva.

no dejes basura y sigue las normas de cada parque o reserva. Prioriza la seguridad: si planeas nadar o practicar deportes acuáticos, verifica que las condiciones sean seguras.

Estos ríos y parques son solo una muestra de los muchos destinos turísticos de Chile que puedes explorar cerca de Santiago. Ya sea que busques aventura, tranquilidad o contacto con la naturaleza, encontrarás opciones perfectas para reconectarte con el entorno y contigo mismo.