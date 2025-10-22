Panoramas imperdibles en la zona central de Chile: los sitios turísticos más bellos que hay visitar

La zona central de Chile —que comprende las regiones del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule y la Metropolitana— ofrece una rica combinación de paisajes costeros, valles vitícolas, ciudades patrimoniales y montañas que la hacen un destino ideal para escapadas de fin de semana o vacaciones más prolongadas.

En ese marco, La Nación propone cinco panoramas destacados que integran lo mejor de los lugares turísticos en Chile con un foco especial en los panoramas en la zona central de Chile.

Cajón del Maipo (Región Metropolitana)

Embalse El Yeso (Fuente: tripadvisor)

A tan solo aproximadamente una hora de la ciudad de Santiago, el Cajón del Maipo destaca como un panorama excelente para escapadas. En esta zona se pueden practicar actividades de montaña, disfrutar del aire libre y admirar la cordillera de los Andes.

Por qué vale la pena:

Paisajes montañosos, ríos y valles que contrastan con la vida urbana de Santiago.

Opciones de senderismo, rafting, excursiones y relax en termas.

Tips para viajeros: Evita el tráfico saliendo temprano un sábado; lleva ropa de abrigo aunque sea verano, pues la cordillera suele refrescar.

Valle del Maipo & viñedos (Región Metropolitana)

(Fuente: myguidechile)

La zona del Valle del Maipo es parte integral de los lugares turísticos en Chile por su tradición vitivinícola. Aquí se encuentran viñas reconocidas como Viña Concha y Toro, Viña Santa Rita y Viña Undurraga.

Por qué ir:

Degustaciones de vino y tours por bodegas con historia.

Paisaje verde y tranquilo, ideal para combinar con un almuerzo al aire libre.

Tips para viajeros: Lleva cámara para las vistas entre viñedos y monta un plan de transporte si consumirás vinos.

Valparaíso y Viña del Mar (Región de Valparaíso)

(Fuente: Wikipedia)

Para un ambiente urbano costero vibrante, el combo Valparaíso–Viña del Mar representa una súper opción de panorama en la zona central. Según la fuente, “explorar los cerros de Valparaíso” y disfrutar de Viña del Mar como “Ciudad Jardín” son actividades destacadas.

Por qué destacarlo:

Valparaíso: cerros empinados, funiculares, arte callejero, casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad.

Viña del Mar: playas, jardines, ambiente más relajado.

Tips para viajeros: Considera hospedarte en Valparaíso para vivir su vida nocturna, o en Viña para un plan más tranquilo al atardecer frente al mar.

Costa de la Región de O’Higgins y Maule: La Boca, Cáhuil, Vichuquén

(Fuente: YouTube)

Una ruta costera menos conocida pero muy atractiva en la zona central: La Boca (comuna de Navidad), Cáhuil (Pichilemu) y Vichuquén (Región del Maule) figuran entre los panoramas esenciales entre los lugares turísticos en Chile.

Qué hace interesante este tramo:

Naturaleza virgen, actividades acuáticas y gastronomía local de mar.

Salinas artesanales, lagos para deportes náuticos, pueblos tranquilos.

Tip: Ideal para un plan de 3 a 5 días desconectando, con auto propio para apreciar los recovecos de la costa.

Viñedos y valles del Maule, Colchagua y Cachapoal

(Fuente: Chile.travel)

Esta área vitivinícola en la zona central amplía el panorama al sur del Valle del Maipo: los valles de Colchagua, Cachapoal y Maule. Según fuentes, se recomienda explorar estos valles en la macrozona Centro de Chile.

Por qué considerarlo:

Viñedos de altura, paisajes de secano, historia rural y enoturismo.

Paisajes variados que permiten combinar vino, senderismo y tranquilidad.

Tips para viajeros: Hospédate en un lodge de viña para una experiencia inmersiva; llevar agua y calzado cómodo para caminos de campo.

La zona central de Chile concentra diversos lugares turísticos en Chile que van desde la montaña hasta la costa y los valles vitícolas, todos accesibles desde Santiago o como parte de un recorrido más amplio.

Si tu foco son los panoramas en la zona central de Chile, te recomiendo armar tu plan seleccionando dos o tres de los destinos anteriores, adaptando días y tipo de experiencia al ritmo que prefieras (relajo, aventura, cultura, vino).