Qué hacer en Santiago: conoce algunas de las hamburgueserías de Providencia que son parte de The Top Burger 2026

Si buscas qué hacer en Santiago, The Top Burger 2026 reúne a distintas hamburgueserías que compiten por conquistar al público con sus preparaciones. El evento se realiza desde el miércoles 14 hasta el domingo 25 de octubre, con hamburguesas participantes a $4.990 pagando presencialmente con Banco Falabella CMR o a $5.990 con otros medios de pago.

En esta edición, seleccionamos algunas de las hamburgueserías de Providencia que forman parte de la competencia, además, quienes quieran participar pueden votar por sus favoritas.

Qué hacer en Santiago: conoce las hamburgueserías de Providencia que participan en The Top Burger 2026

Holy Moly

Dirección: Av. Hernando de Aguirre 129, Providencia, Región Metropolitana.

Holy Moly es una de las hamburgueserías que participa en The Top Burger 2026 con su preparación Top Smoked Ranch, una hamburguesa que destaca por su combinación de sabores ahumados y texturas crujientes.

La receta incluye pan con mayonesa, hamburguesa de vacuno, queso cheddar laminado, tocino, cebolla crispy y una salsa ranch ahumada en madera de cerezo. Además, el local cuenta con una alternativa vegetariana, preparada con una hamburguesa de porotos negros.

Jardín Mallinkrodt

Dirección: Mallinkrodt 170, Providencia, Región Metropolitana.

Jardín Mallinkrodt participa en The Top Burger 2026 con su Bacon Burger, una hamburguesa que combina carne de vacuno, tocino y queso cheddar con ingredientes crujientes y una salsa BBQ.

La preparación lleva pan brioche relleno con 150 gramos de carne, tocino crocante, queso cheddar, cebolla crocante y salsa BBQ, una combinación que reúne sabores salados y ahumados.

KBROSS

Dirección: Nueva Los Leones 030, Providencia, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres probar una hamburguesa que combine distintos ingredientes y texturas, KBross participa en The Top Burger 2026 con su propuesta Brooklyn.

Esta preparación lleva un medallón de carne, queso cheddar, tocino, pepinillos, cebolla cruda y crispy, tomate, lechuga y salsa Thousand Island. La combinación reúne sabores salados y frescos, junto con el contraste entre la cebolla crujiente y los demás ingredientes.

Qué hacer en Santiago: revisa dónde probar las hamburguesas de la competencia

La Burguesía

Dirección: Santa Magdalena 99, local 3, Providencia, Región Metropolitana.

La Burguesía participa en The Top Burger 2026 con su Mac Bacon, una preparación que combina carne de vacuno, queso cheddar y tocino crocante. Esta incluye 160 gramos de carne, pan brioche, queso cheddar fundido, tocino crujiente, lechuga fresca y salsa mil islas.

El local ofrece consumo en sus dependencias y atiende de lunes a sábado, entre las 12:30 y las 22:30 horas. La cocina funciona hasta las 23:00 horas y el cierre del establecimiento es a las 23:30 horas.

La Resistencia

Dirección: Providencia 2124, galería Drugstore, primer piso, Providencia, Región Metropolitana.

La Resistencia participa en The Top Burger 2026 con su Hamburguesa Camembert, una propuesta que destaca por la presencia de queso y vegetales asados. Entre sus ingredientes se encuentran queso camembert, cebolla caramelizada, tomate asado, rúcula y pimentón asado.

El establecimiento ofrece consumo en el local, retiro de pedidos y delivery propio. Su horario de atención es de lunes a miércoles, de 9:00 a 21:30 horas; jueves y viernes, de 9:00 a 22:00 horas; y sábados, de 9:30 a 20:00 horas.

Nice to Meat Burger

Dirección: Av. Los Leones 1012, local 2, Providencia, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres probar una hamburguesa con una combinación de sabores inspirados en la gastronomía oriental, Nice to Meat Burger participa en The Top Burger 2026 con su propuesta Oni Jam.

Esta hamburguesa smash combina el blend de carne de la casa con queso cheddar, mermelada de tocino casera, salsa Oni, preparada con mayonesa japonesa e ingredientes orientales, y cebolla crispy. La receta mezcla sabores umami, dulces y ácidos, junto con un toque picante y una textura crujiente.