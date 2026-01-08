¿Qué hacer en Santiago?: Descubre las mejores panaderías de la capital

Presente en desayunos, almuerzos y onces, el pan es uno de los alimentos infaltables en la mesa de los chilenos. En Santiago, la oferta de panaderías es amplia y diversa, desde locales de barrio hasta propuestas más comerciales y supermercados. Frente a este escenario, muchos se preguntan qué hacer en Santiago y dónde comer un buen pan.

Por eso, desde La Nación te dejamos un breve listado con algunas de las mejores panaderías de Santiago, ideales para encontrar pan fresco, recetas tradicionales y propuestas artesanales.

Panadería Departamental

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan dónde comer un buen pan, Panadería Departamental ubicada en Avenida Departamental 1524, en la comuna de San Miguel, es una parada obligada.

Reconocida como tricampeona de la mejor marraqueta, obtuvo el primer lugar en 2019, 2022 y 2025 en el certamen realizado por distintas organizaciones.

El reconocimiento valora aspectos como el sabor, la crocancia, la forma y la calidad de los ingredientes, atributos que han convertido su marraqueta en una de las más apreciadas de la capital. Desde 1998, este local ha sido parte de la vida cotidiana de San Miguel.

Además de la marraqueta, ofrecen su hallulla especial, suave y perfecta para la once, junto a pastelería fina y empanadas de horno.

Horarios

Lunes a Sábado: 07:00 – 20:30 hrs

Domingo: 08:00 – 14:30 hrs

Gabilondo

Ubicada en pleno Barrio Bellas Artes, en José Miguel de la Barra 463, Panadería Gabilondo es un clásico del sector para quienes buscan comer un buen pan y bollería artesanal en el centro de Santiago. Con más de una década de trayectoria, el local destaca por su propuesta artesanal y una cuidada selección de productos.

En sus vitrinas se puede encontrar bollería, panes rústicos y opciones integrales, muchos de ellos elaborados con masa madre. Entre los imperdibles destacan el pan rústico de la casa, la ciabatta blanca y los moldes de trigo o centeno. A eso se suman tortas, galletas, brownies y queques, además de cafés preparados al momento y kombuchas.

Horarios

Lunes a viernes: 09:00 a 19:00 horas

Sábado: 09:00 a 13:00 horas

Mestiere

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan dónde comer un buen pan, Mestiere es una de las panaderías en la ciudad que vale la pena visitar.

Abierta en 2017, su propuesta se basa en panadería artesanal de larga fermentación y masa madre, elaborada solo con ingredientes básicos, sin aditivos ni mejoradores. Sus locales funcionan como panadería y café, manteniendo una identidad enfocada en procesos simples y productos hechos en el mismo lugar.

Actualmente, Mestiere cuenta con dos locales en Santiago: uno ubicado en Av. Vitacura 9013 y otro en Mall Vivo Los Trapenses, piso 1, local 1096.

En sus vitrinas se pueden encontrar panes clásicos como marraqueta y baguette, panes de masa madre, pastelería artesanal y opciones de brunch. Entre las alternativas destacan la focaccia benedictina, su variedad de sándwiches, repostería con o sin azúcar, junto a ensaladas, cafés y bebidas frías.

Horarios

Av. Vitacura 9013

Lunes a domingo: 08:00 a 20:00 horas

Lunes a domingo: Mall Vivo Los Trapenses (Piso 1, Local 1096) Lunes a viernes: 08:00 a 20:00 horas Sábados y domingos: 08:30 a 20:30 horas

Las Rosas Chicas

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan una panadería con historia, Las Rosas Chicas es un clásico imperdible.

Con locales en Avenida Brasil y Vitacura, este emblemático negocio destaca por uno de los catálogos de productos más amplios de la ciudad y por abastecer, además, a diversos restaurantes de la capital.

Fundada en 1904, es una de las panaderías más antiguas de Santiago. En sus vitrinas se pueden encontrar una extensa variedad de pan, desde las tradicionales marraquetas, hallullas, pan amasado, croissants, cachitos, pan de completo, además de tortas, pasteles, berlines y sus reconocidas empanadas de horno, elaboradas con una receta que se mantiene intacta desde hace décadas.

Horarios

Luis Pasteur 6577, Vitacura

Lunes a sábado: 07:00 a 14:30 y 15:30 a 19:00 horas

Domingo: 08:00 a 14:30 horas