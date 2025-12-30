Qué hacer en Santiago: Iglesias declaradas Monumento Nacional

Recorrer las iglesias históricas de la capital es una excelente forma de conocer las calles desde su patrimonio, arquitectura y memoria cultural, por si buscas qué hacer en Santiago.

Estos templos fueron declarados Monumentos Nacionales, formando parte de los lugares turísticos de Chile que permiten descubrir la historia, arte religioso y tradiciones que siguen vigentes en pleno centro de la capital.

Iglesia de San Ignacio

Dirección: Padre Alonso de Ovalle 1494, Santiago, Región Metropolitana.

La Iglesia de San Ignacio, ubicada en el Barrio Dieciocho de Santiago, es una visita imperdible para quienes buscan qué hacer en Santiago recorriendo espacios históricos. Construida entre 1867 y 1872, esta iglesia de estilo neoclásico y renacentista destaca por sus torres coronadas por cúpulas.

Declarada Monumento Histórico en 2002, alberga valiosas obras de arte religioso y pinturas de artistas chilenos e italianos, además de elementos vinculados a figuras como Santa Teresa de Los Andes y San Alberto Hurtado.

@kurufogo En el Barrio Dieciocho, la Iglesia de San Ignacio guarda historia, arte y fe. Aquí rezó Santa Teresa. Aquí confesaba San Alberto Hurtado. Una torre con campanas forjadas del incendio de la Compañía. Una reliquia viva. La puerta lo dice claro: “Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo”. #Kurufo #Chile #Santiago #TurismoChile ♬ Happy Epic Violins – Carlos Estella

Iglesia de San Agustín

Dirección: Calle Estado 185, 8320224 Santiago, Región Metropolitana.

Es uno de los templos más antiguos de Santiago. Fundada por la orden de los Agustinos a fines del siglo XVI, su historia está marcada por incendios y terremotos que obligaron a reconstruirla en varias ocasiones. El más recordado ocurrió en 1647, cuando solo sobrevivió la escultura del Señor de la Agonía, conocida como el Cristo de Mayo, hecho considerado milagroso en la época.

En su interior se conserva esta emblemática imagen, estrechamente vinculada a la figura de La Quintrala, quien contribuyó a la reconstrucción del templo. Declarada Monumento Nacional en 1981, la Iglesia de San Agustín destaca por su valor histórico, religioso y arquitectónico, siendo uno de los lugares turísticos de Chile que permiten conocer el pasado de nuestro país.

Iglesia de San Lázaro

Dirección: Av. Ejército Libertador 415, Santiago, Región Metropolitana.

La Iglesia de San Lázaro es la segunda edificación levantada en este lugar, inaugurada en 1929 tras un incendio que destruyó el templo anterior. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando se construyó la primera iglesia en calle San Martín, trasladándose posteriormente a calle Ejército debido al crecimiento de la comunidad.

Uno de sus elementos más llamativos es el Cristo de las Trincheras, una imagen traída desde Francia luego de la Primera Guerra Mundial.

La Iglesia fue declarada Monumento Nacional en 1992 y destaca por su valor histórico, artístico y espiritual, consolidándose como uno de los espacios imperdibles para quienes buscan qué hacer en Santiago.

@kurufogo Iglesia de San Lázaro Ejército 415, Barrio República, Santiago Situada en el corazón del Barrio República, la Iglesia de San Lázaro, reconstruida en 1929 tras un incendio, destaca por su imponente torre de tres cuerpos con esculturas de ángeles, su interior decorado con frescos que narran episodios de la vida de Cristo y un altar mayor de mármol y ónix. Monumento Nacional desde 1992, es un testimonio vivo de fe, historia y arquitectura. #Chile #Santiago #Kurufo #TurismoChile ♬ Classical Violin Pizzicato Solo – Rafael Krux

Iglesia de San Francisco

Dirección: Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 834, Santiago, Región Metropolitana.

La Iglesia de San Francisco es la edificación más antigua de Santiago, construida a fines del siglo XVI, destaca por la solidez de sus muros coloniales, que han resistido numerosos terremotos a lo largo del tiempo.

En su interior alberga la Virgen del Socorro, considerada la primera imagen católica llegada a Chile. Fue declarada Monumento Nacional en 1951, también marca el acceso al tradicional Barrio París Londres, convirtiéndose en un punto clave del patrimonio religioso en Santiago.

@kurufogo Santiago 365: La Iglesia de San Francisco. El templo más antiguo de Santiago En pleno corazón de Santiago, en la esquina de la Alameda con calle San Francisco, se alza una joya histórica: la Iglesia de San Francisco. Fundada sobre la antigua ermita de la Virgen del Socorro —traída por Pedro de Valdivia durante la conquista—, este templo ha resistido terremotos, guerras, modernizaciones y el paso del tiempo desde 1572. Construida con piedra de los cerros cercanos y madera de La Dehesa, fue finalizada en 1618. Su torre, rediseñada por Fermín Vivaceta en 1857, marcaba la entrada a la ciudad. A lo largo de los siglos, perdió parte de su terreno original, dando paso al barrio París-Londres, pero nunca perdió su alma. Hoy alberga el Museo Colonial, con 42 lienzos del siglo XVII traídos desde Perú, que narran la vida de San Francisco. Declarada Monumento Histórico en 1951, sigue viva, guardando 400 años de historia y fe. Caminar por sus pasillos es recorrer el Santiago más profundo y antiguo. #chile #santiago #kurufo ♬ Quiet Moments – Lysander

Iglesia de la Veracruz

Dirección: José Victorino Lastarria 124, Santiago, Región Metropolitana.

Visitar la Iglesia de la Veracruz es un panorama ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago desde la historia y la cultura. Construida entre 1852 y 1857 en homenaje al fundador de la ciudad, Pedro de Valdivia, este templo de estilo neoclásico destaca por su arquitectura y su valor histórico.

En su interior alberga un Cristo donado por el rey de España a la orden de los mercedarios en el siglo XVI. Fue declarada Monumento Nacional en 1983, sin embargo, sufrió un grave incendio el 12 de noviembre de 2019 para el estallido social.

Iglesia de Santo Domingo

Dirección: 21 de Mayo 595, Santiago, Región Metropolitana.

La Iglesia de Santo Domingo, es uno de los lugares imperdibles para quienes buscan qué hacer en Santiago y conectar con la historia de Chile.

Construida en 1747 en su cuarta versión, este templo logró resistir terremotos e incendios que destruyeron edificaciones anteriores, consolidándose como uno de los más antiguos y emblemáticos de la ciudad.

De estilo neoclásico dórico y esencias barrocas, destaca por su imponente arquitectura, siendo declarada Monumento Histórico el 6 de julio de 1951.