Qué hacer en Santiago: los mejores teatros de la capital

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres sumergirte en panoramas culturales que incluyan música en vivo, ballet, teatro y comedia, esta guía es para ti. Desde escenarios históricos hasta recintos emblemáticos que marcan la cartelera actual, los teatros de la Región Metropolitana se consolidan como verdaderos lugares turísticos de Chile, ideales para disfrutar espectáculos de primer nivel y vivir la cultura en la ciudad.

Teatro Municipal de Santiago

Dirección: Agustinas 794, Santiago, Región Metropolitana.

Si no sabes qué hacer en Santiago y buscas un panorama cultural imperdible, el Teatro Municipal de Santiago es una parada obligatoria. Inaugurado en 1857, es uno de los principales escenarios culturales del país y un referente en las artes escénicas a nivel latinoamericano. En su programación conviven ballet, ópera, conciertos y galas líricas, durante todo el año.

Ballet:

El lago de los cisnes: Del 9 al 20 de enero

Romeo y Julieta: Desde el 10 al 18 de abril

Concierto:

Denise Rosenthal: 8 de marzo

Gala lírica:

Los Tres Tenores Chilenos: 11 de enero

Teatro Caupolicán

Dirección: San Diego 850, Santiago, Región Metropolitana.

Si te atraen los panoramas musicales y los eventos en vivo, el Teatro Caupolicán es uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Con una larga historia ligada a conciertos y espectáculos masivos, este recinto sigue siendo un punto clave para la música nacional e internacional.

Conciertos:

Andy Bell: 16 de enero

Metal Beer III: 17 de enero

Techno Eventos presenta a A.N.I. en Chile: 17 de enero

Fanmeeting:

Kang Tae oh: 23 de febrero

Teatro Coliseo

Dirección: Nataniel Cox 59, Santiago, Región Metropolitana.

Otro de los escenarios clásicos es el Teatro Coliseo, el cual destaca por una programación variada que cruza géneros y públicos, desde la comedia hasta conciertos nacionales e internacionales, para que disfruten todo tipo de publico, asegurando un panorama imperdible por si buscabas qué hacer en Santiago.

Comedia:

Fabrizio Copano: 16 de enero

Concierto:

La Brígida Orquesta + Ana Tijoux: 17 de enero

FORBIDDEN + VIO-LENCE + VENOM INC: 6 de febrero

Hermanos Gutierrez: 10 de febrero

Teatro Oriente

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 099, Providencia, Región Metropolitana.

El Teatro Oriente es uno de los espacios culturales más reconocidos de Providencia y un punto clave dentro de la cartelera para quienes buscan qué hacer en Santiago. Su programación combina montajes contemporáneos, humor y música en vivo, convirtiéndolo en un panorama imperdible de la Región Metropolitana.

Teatro:

La Distance: Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero

Comedia:

Juan Pablo López: Miércoles 14 y jueves 15 de enero

Led Varela: 5 de marzo

Concierto:

Fernando Ubiergo: 15 de mayo

Teatro Cariola

Dirección: San Diego 246, Santiago, Región Metropolitana.

El Teatro Cariola es uno de los escenarios históricos de la música en vivo en Santiago, si quieres conocer más de los lugares turísticos de Chile. Su cartelera presente destaca especialmente por albergar bandas de rock, metal y propuestas alternativas que convierten cada show en una experiencia intensa y cercana con el público.

Conciertos: