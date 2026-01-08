Qué hacer en Santiago: los mejores teatros de la capital

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres sumergirte en panoramas culturales que incluyan música en vivo, ballet, teatro y comedia, esta guía es para ti. Desde escenarios históricos hasta recintos emblemáticos que marcan la cartelera actual, los teatros de la Región Metropolitana se consolidan como verdaderos lugares turísticos de Chile, ideales para disfrutar espectáculos de primer nivel y vivir la cultura en la ciudad.
Teatro Municipal de Santiago
Dirección: Agustinas 794, Santiago, Región Metropolitana.
Si no sabes qué hacer en Santiago y buscas un panorama cultural imperdible, el Teatro Municipal de Santiago es una parada obligatoria. Inaugurado en 1857, es uno de los principales escenarios culturales del país y un referente en las artes escénicas a nivel latinoamericano. En su programación conviven ballet, ópera, conciertos y galas líricas, durante todo el año.
Ballet:
- El lago de los cisnes: Del 9 al 20 de enero
- Romeo y Julieta: Desde el 10 al 18 de abril
Concierto:
- Denise Rosenthal: 8 de marzo
Gala lírica:
- Los Tres Tenores Chilenos: 11 de enero
Teatro Caupolicán
Dirección: San Diego 850, Santiago, Región Metropolitana.
Si te atraen los panoramas musicales y los eventos en vivo, el Teatro Caupolicán es uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Con una larga historia ligada a conciertos y espectáculos masivos, este recinto sigue siendo un punto clave para la música nacional e internacional.
Conciertos:
- Andy Bell: 16 de enero
- Metal Beer III: 17 de enero
- Techno Eventos presenta a A.N.I. en Chile: 17 de enero
Fanmeeting:
- Kang Tae oh: 23 de febrero
Teatro Coliseo
Dirección: Nataniel Cox 59, Santiago, Región Metropolitana.
Otro de los escenarios clásicos es el Teatro Coliseo, el cual destaca por una programación variada que cruza géneros y públicos, desde la comedia hasta conciertos nacionales e internacionales, para que disfruten todo tipo de publico, asegurando un panorama imperdible por si buscabas qué hacer en Santiago.
Comedia:
- Fabrizio Copano: 16 de enero
Concierto:
- La Brígida Orquesta + Ana Tijoux: 17 de enero
- FORBIDDEN + VIO-LENCE + VENOM INC: 6 de febrero
- Hermanos Gutierrez: 10 de febrero
Teatro Oriente
Dirección: Av. Pedro de Valdivia 099, Providencia, Región Metropolitana.
El Teatro Oriente es uno de los espacios culturales más reconocidos de Providencia y un punto clave dentro de la cartelera para quienes buscan qué hacer en Santiago. Su programación combina montajes contemporáneos, humor y música en vivo, convirtiéndolo en un panorama imperdible de la Región Metropolitana.
Teatro:
- La Distance: Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero
Comedia:
- Juan Pablo López: Miércoles 14 y jueves 15 de enero
- Led Varela: 5 de marzo
Concierto:
- Fernando Ubiergo: 15 de mayo
Teatro Cariola
Dirección: San Diego 246, Santiago, Región Metropolitana.
El Teatro Cariola es uno de los escenarios históricos de la música en vivo en Santiago, si quieres conocer más de los lugares turísticos de Chile. Su cartelera presente destaca especialmente por albergar bandas de rock, metal y propuestas alternativas que convierten cada show en una experiencia intensa y cercana con el público.
Conciertos:
- Weather Systems: 4 de febrero
- Obituary: 14 de febrero
- The Fall of Troy: 5 de marzo
- Nile: 14 de marzo