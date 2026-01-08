Home Viajes "qué hacer en santiago: los mejores teatros de la capital..."

Qué hacer en Santiago: los mejores teatros de la capital

Conciertos, ballet, comedia y teatro se toman los principales escenarios de la capital. Revisa esta guía con los mejores teatros de la Región Metropolitana y descubre qué hacer en Santiago a través de los siguientes panoramas culturales

Natalia Hess
Comparte esta noticia
Qué hacer en Santiago: los mejores teatros de la capital

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres sumergirte en panoramas culturales que incluyan música en vivo, ballet, teatro y comedia, esta guía es para ti. Desde escenarios históricos hasta recintos emblemáticos que marcan la cartelera actual, los teatros de la Región Metropolitana se consolidan como verdaderos lugares turísticos de Chile, ideales para disfrutar espectáculos de primer nivel y vivir la cultura en la ciudad.

Teatro Municipal de Santiago

Dirección: Agustinas 794, Santiago, Región Metropolitana.

Si no sabes qué hacer en Santiago y buscas un panorama cultural imperdible, el Teatro Municipal de Santiago es una parada obligatoria. Inaugurado en 1857, es uno de los principales escenarios culturales del país y un referente en las artes escénicas a nivel latinoamericano. En su programación conviven ballet, ópera, conciertos y galas líricas, durante todo el año.

Ballet:

  • El lago de los cisnes: Del 9 al 20 de enero
  • Romeo y Julieta: Desde el 10 al 18 de abril

Concierto:

  • Denise Rosenthal: 8 de marzo

Gala lírica:

  • Los Tres Tenores Chilenos: 11 de enero

Teatro Caupolicán

Dirección: San Diego 850, Santiago, Región Metropolitana.

Si te atraen los panoramas musicales y los eventos en vivo, el Teatro Caupolicán es uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Con una larga historia ligada a conciertos y espectáculos masivos, este recinto sigue siendo un punto clave para la música nacional e internacional.

Conciertos:

  • Andy Bell: 16 de enero 
  • Metal Beer III: 17 de enero 
  • Techno Eventos presenta a A.N.I. en Chile: 17 de enero 

Fanmeeting: 

  • Kang Tae oh: 23 de febrero

Teatro Coliseo

Dirección: Nataniel Cox 59, Santiago, Región Metropolitana.

Otro de los escenarios clásicos es el Teatro Coliseo, el cual destaca por una programación variada que cruza géneros y públicos, desde la comedia hasta conciertos nacionales e internacionales, para que disfruten todo tipo de publico, asegurando un panorama imperdible por si buscabas qué hacer en Santiago.

Comedia:

  • Fabrizio Copano: 16 de enero

Concierto:

  • La Brígida Orquesta + Ana Tijoux: 17 de enero
  • FORBIDDEN + VIO-LENCE + VENOM INC: 6 de febrero
  • Hermanos Gutierrez: 10 de febrero

Teatro Oriente

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 099, Providencia, Región Metropolitana.

El Teatro Oriente es uno de los espacios culturales más reconocidos de Providencia y un punto clave dentro de la cartelera para quienes buscan qué hacer en Santiago. Su programación combina montajes contemporáneos, humor y música en vivo, convirtiéndolo en un panorama imperdible de la Región Metropolitana.

Teatro:

  • La Distance: Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero

Comedia:

  • Juan Pablo López: Miércoles 14 y jueves 15 de enero
  • Led Varela: 5 de marzo

Concierto:

  • Fernando Ubiergo: 15 de mayo

Teatro Cariola

Dirección: San Diego 246, Santiago, Región Metropolitana.

El Teatro Cariola es uno de los escenarios históricos de la música en vivo en Santiago, si quieres conocer más de los lugares turísticos de Chile. Su cartelera presente destaca especialmente por albergar bandas de rock, metal y propuestas alternativas que convierten cada show en una experiencia intensa y cercana con el público.

Conciertos:

  • Weather Systems: 4 de febrero
  • Obituary: 14 de febrero
  • The Fall of Troy: 5 de marzo
  • Nile: 14 de marzo
Source Texto: La Nación / Foto: Chile es Tuyo
Comparte esta noticia
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Presidente Boric encabezó visita técnica al avión tanq...

La aeronave, con origen en Estados Unidos, tendrá su base de operaciones en el Aeródromo Torquemada de Concón. Inició oficialmente sus operaciones el 10 de diciembre de 2025, y tiene programado finalizarlas el próximo 10 de marzo de 2026.

Leer mas
Viajes
¿Qué hacer en Santiago?: Recorre las heladerías imperd...

El verano en la ciudad se disfruta mejor con un buen helado. Desde propuestas artesanales hasta sabores de autor, las heladerías de Santiago ofrecen una amplia variedad de opciones para todos los gustos.

 

Leer mas
Viajes
¿Cómo llegar al Parque Nacional Kawésqar? uno de los l...

El Parque Nacional Kawésqar es uno de los lugares turísticos en Chile más prístinos y remotos, ideal para explorar fiordos, canales y paisajes subantárticos mediante navegación desde Punta Arenas.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Natalia Hess
16
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/