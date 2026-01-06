¿Qué hacer en Santiago? Parques ideales para hacer deporte al aire libre

Hacer deporte al aire libre es una de las mejores formas de aprovechar la ciudad. Santiago cuenta con una red de parques urbanos que combinan áreas verdes, buena conectividad e infraestructura pensada para la actividad física.

Si te preguntas qué hacer en Santiago y buscas un panorama activo, desde La Nación te dejamos una selección de parques ideales para entrenar, trotar, andar en bicicleta o simplemente moverte al aire libre.

Parque Metropolitano de Santiago

Cuando se piensa en qué hacer en Santiago para hacer deporte al aire libre, el Parque Metropolitano es una de las opciones más completas. Con 737 hectáreas, es uno de los parques urbanos más grandes de América Latina y un punto habitual para running, ciclismo y trekking, especialmente en el cerro San Cristóbal, desde donde se obtienen vistas privilegiadas de la ciudad.

El parque cuenta con distintos accesos y circuitos según el nivel de exigencia. La subida por La Pirámide es más extensa e ideal para trabajar resistencia, mientras que Pío Nono ofrece un trazado más empinado. Para recorridos más tranquilos, el acceso por Pedro de Valdivia Norte es una buena alternativa.

El recinto abre de lunes a domingo y festivos, entre las 06:00 y las 20:30 horas. Durante fines de semana y festivos, los ciclistas tienen restricción horaria hacia la cumbre desde el sector Tupahue, a partir de las 13:30 horas.

Parque Bicentenario

Ubicado en Vitacura, el Parque Bicentenario es una excelente opción para quienes buscan entrenamientos más controlados. Con 30 hectáreas a orillas del río Mapocho, cuenta con amplios circuitos planos ideales para trotar, caminar o andar en bicicleta, sin cruces vehiculares que interrumpan el recorrido.

El recinto suma además canchas de tenis, fútbol, gimnasio y una piscina de uso comunitario, junto a máquinas de ejercicio al aire libre. Su entorno cuidado, buena iluminación y vigilancia permanente se complementan con una laguna donde habitan cisnes de cuello negro y una serie de esculturas, lo que lo convierte en un espacio ideal tanto para entrenar como para relajarse después de la jornada laboral.

El parque se ubica entre el nudo vial Pérez Zujovic y la calle Isabel Montt, en la comuna de Vitacura, y abre de lunes a domingo, entre las 08:00 y las 23:00 horas.

@p3cycles ¡Fuimos con la P3 Velo al Parque Bicentenario! Para muchos un parque ideal para pasar el fin de semana en el pastito🌿 Ya sea que vivas lejo o cerca, este recorrido partiendo desde Baquedano vale totalmente la pena. Recuerda además que los domingos se puede subir la bici al metro! Mira este reel completo para saber cómo llegar👌 ¿Qué otro lugar nos recomiendas? Te leemos 👀 . . . . #fixie #fixienchile #pedalea #parquebicentenario #p3cycles #rutabicicleta ♬ sonido original – P3 Cycles

Parque O’Higgins

El Parque O’Higgins es uno de los espacios más tradicionales de la capital y un punto clave para el deporte urbano. Ubicado en pleno centro de Santiago, es una alternativa ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago sin salir del casco urbano, con amplias áreas para running, ciclismo y patinaje.

El recinto dispone de dos canchas de futbolito de pasto sintético y una multicancha habilitada para baby fútbol, baloncesto, voleibol y tenis, además de iluminación, baños y camarines. A esto se suma una piscina pública y un skate park de más de 5 mil metros cuadrados.

Se ubica en Avenida Viel, entre Tupper y Rondizzoni, y durante el verano abre los lunes de 12:00 a 20:30 horas, y de martes a domingo entre 7:00 y 20:30 horas.

Parque Araucano

En el sector oriente de la capital, el Parque Araucano se ha consolidado como una de las principales alternativas para quienes buscan entrenar al aire libre.

Con cerca de 20 hectáreas, este parque ofrece una infraestructura pensada para el deporte y la recreación, siendo frecuentado tanto por deportistas habituales como por quienes quieren iniciar una rutina en un entorno amplio y bien equipado.

El recinto cuenta con senderos ideales para trotar o andar en bicicleta, canchas para tenis, fútbol, básquetbol y vóley playa, además de máquinas de ejercicio para entrenamiento funcional y cardio. A esto se suman un skate park y un bike park que atraen a aficionados de los deportes urbanos.

El Parque Araucano se ubica en Avenida Presidente Riesco 5330, comuna de Las Condes, y funciona de lunes a domingo entre las 7:00 y las 21:00 horas, mientras que los espacios deportivos operan, según el recinto, desde las 6:00 hasta las 23:00 horas.

Parque de la Familia

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutar de actividad física en un entorno tranquilo, el Parque de la Familia es una alternativa ideal. Ubicado en la ribera sur del río Mapocho, en Costanera Sur Poniente 3201, como continuación del Parque de Los Reyes.

Este recinto gratuito de 13 hectáreas ofrece amplias áreas verdes para caminatas, paseos en bicicleta y ejercicios al aire libre, con una sensación de desconexión poco habitual dentro de la ciudad.

El parque destaca por su laguna artificial, su diseño en terrazas y la presencia de árboles y especies nativas que acompañan el recorrido. Con una extensión aproximada de 13 hectáreas, además forma parte del circuito de la ciclovía Mapocho 42K, proyecto que busca habilitar una ruta continua y segregada a lo largo del río Mapocho, lo que lo convierte en un punto especialmente atractivo para ciclistas.

A esto se suman juegos de agua y áreas de descanso, ideales para combinar deporte, recreación y vida al aire libre en familia. El recinto abre de martes a domingo, entre las 06:00 y las 20:30 horas.