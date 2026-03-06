Qué hacer en Santiago: recorrido gastronómico en el Paseo Los Trapenses

Si te preguntas ¿qué hacer en Santiago?, recorrer el Paseo Los Trapenses puede ser una buena alternativa para quienes buscan panoramas que mezclan tiendas, cafeterías y distintos lugares para comer en un mismo espacio.

Este paseo se encuentra en Camino Los Trapenses 3515, en la comuna de Lo Barnechea y es un punto conocido por reunir distintas propuestas gastronómicas y comerciales. Desde bowls de açaí y comida internacional hasta helados artesanales, el paseo reúne diferentes propuestas gastronómicas que se pueden disfrutar mientras recorres el sector.

Qué hacer en Santiago: desde bowls de açaí hasta gastronomía alemana

Go Açaí

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres algo refrescante y saludable, en el Paseo Los Trapenses puedes encontrar a Go Açaí, un local especializado en bowls de açaí con distintas combinaciones de frutas y toppings.

Entre sus opciones destaca el GO AM, un bowl con granola avena-miel, plátano, frutilla, mantequilla de maní y almendras laminadas, ideal para comenzar el día con energía. También está el GO Glow, que mezcla açaí y pitahaya con pudding de chía, coco laminado, arándanos, almendras y un toque de miel. Además, tienen una versión para niños que es el GO Kids, el cual ofrece una versión más dulce con ositos de goma, oreo molido, plátano y leche condensada.

Sus preparaciones destacan por ser veganas, sin gluten, sin lactosa, orgánicas y libres de colorantes o estabilizantes.

Restaurante Alemán Experto

Alemán Experto, es un restaurante inspirado en la cocina tradicional alemana. El local invita a disfrutar de un viaje gastronómico con platos clásicos preparados con ingredientes frescos y recetas que buscan mantener el sabor auténtico de Alemania.

El local ofrece una amplia carta que incluye sándwiches, platos para compartir, ensaladas y acompañamientos como papas fritas, además de opciones de bebidas y cervezas para completar la experiencia.

Se encuentra en el nivel 3, sector terraza, y destaca por su ambiente familiar, ideal para ir con amigos o en familia mientras recorres las tiendas y restaurantes del sector.

Qué hacer en Santiago: helados artesanales y cafeterías para una pausa dulce

Heladería Lärrs

Una parada dulce en el Paseo Los Trapenses, es la Heladería Lärrs, un local especializado en helados artesanales elaborados diariamente con ingredientes de alta calidad.

Esta heladería destaca por preparar helados frescos, utilizando materias primas provenientes de Italia y frutas seleccionadas de Chile, lo que permite mantener una textura cremosa y sabores intensos. Su proceso artesanal busca que cada helado conserve la calidad y frescura.

Además de sus helados, el local también ofrece café, pastelería y bollería, por lo que se convierte en una buena alternativa para hacer una pausa mientras recorres las tiendas y restaurantes del sector. En su carta también es posible encontrar opciones clásicas como banana split, cheesecake de Oreo y helados de distintos sabores para combinar.

Café Oyku

Este espacio destaca por su ambiente cálido, con rincones llenos de libros y distintos espacios pensados para diferentes momentos del día.

Puedes ir a trabajar con tu computador, juntarte con amigos o incluso ir en familia. Su carta incluye café de especialidad, huevos pochados y benedictinos, pan artesanal, ensaladas, sándwiches, tortas caseras y helados artesanales.

Entre sus opciones más recomendadas está el desayuno para dos, que incluye café o té, jugo de naranja natural, huevos revueltos, tostadas con palta, mantequilla, mermelada y un muffin. Todo en un ambiente tranquilo que invita a quedarse y disfrutar con calma en tu recorrido por qué hacer en Santiago.