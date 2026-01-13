Home Viajes "qué hacer en santiago: salas de juego y arcades en la capital..."

Santiago ofrece espacios donde la entretención se vive de forma interactiva y para todas las edades. Estas salas se han convertido en una alternativa ideal para quienes buscan salir de la rutina y disfrutar de panoramas distintos dentro de la ciudad.

Dentro de los lugares turísticos de Chile también existen panoramas pensados para jugar, competir y desconectarse de la rutina.

En ese contexto, cuando se piensa en qué hacer en Santiago, las salas de juego y arcades destacan como espacios donde la tecnología, la nostalgia y la entretención se mezclan para ofrecer experiencias únicas en la ciudad.

Entretenimientos Diana

Dirección: Merced 839, Santiago, Región Metropolitana.

A pasos de la Plaza de Armas, se encuentra Entretenimientos Diana, la cual es uno de los clásicos imperdibles dentro de qué hacer en Santiago para quienes buscan salas de juego y arcades en la capital. 

El local cuenta con más de 150 máquinas, incluyendo flippers, arcades, simuladores, máquinas de baile y una sección especial de juegos vintage, además de un área pensada para niños.

Fundado en 1934, es uno de los espacios de entretenimiento más antiguos del país y sigue siendo un punto de encuentro para gamers, familias y nostálgicos del mundo arcade en pleno centro de la capital.

Horario:

  • lunes a sábado de 11:30 a 19:30 hrs.
Happy Valley Park

Dirección: Av Américo Vespucio 2251, Cerrillo, Región Metropolitana.

Happy Valley Park es un parque de entretenimiento familiar e interactivo ideal para quienes buscan diversión activa en la ciudad. 

Este espacio está diseñado para todas las edades y ofrece una variedad de zonas de juego, incluyendo grandes estructuras inflables, circuitos de obstáculos y áreas donde niños, jóvenes y adultos pueden jugar, saltar y compartir momentos llenos de energía. 

Horario:

  • Lunes a viernes: 11:00 a 20:00 hrs.
  • Sábado y domingo: 11:00 a 21:00 hrs.
Jumpin

Dirección: Av. Vicuña Mackenna Ote. 7110, La Florida, Región Metropolitana.

Dirección: Av. Parque Hurtado Sur 875, Las Condes, Región Metropolitana.

Jumpin es un parque de juegos indoor pensado para que los más grandes y los más pequeños disfruten juntos en un entorno seguro, activo y lleno de energía. Cada una de sus atracciones está diseñada para fomentar el movimiento, la coordinación y la creatividad, promoviendo una infancia activa lejos de las pantallas y más cerca del juego real.

El espacio se convierte en un panorama ideal para familias que buscan diversión y tiempo de calidad dentro de la ciudad. Además, su equipo acompaña a los visitantes en todo momento para que cada experiencia sea cómoda, segura y memorable, posicionándose como una excelente alternativa dentro de qué hacer en Santiago.

Jumpin Mall plaza Vespucio – La Florida

Horario:

  • Lunes a sábado: 10:00 a 20:00 hrs.
  • Domingo: 11:00 a 20:00 hrs.

Jumpin Mall plaza Los Dominicos – Las Condes

Horario:

  • Lunes a jueves: 10:30 a 20:30 hrs.
  • Viernes y sábado: 10:30 a 21:00 hrs.
  • Domingo: 11:00 a 20:00 hrs.
Lucid Dreams

Dirección: Av. Pdte. Kennedy 5413, Local 501A, Las Condes, Región Metropolitana.

Dirección: Avenida Vicuña Mackenna 7110, La Florida, Región Metropolitana.

Lucid Dreams es un espacio de entretenimiento interactivo donde la tecnología y el juego se encuentran para ofrecer una experiencia única en Santiago. Cuenta con estaciones de realidad virtual, simuladores inmersivos y juegos digitales de última generación.

Ideal para visitar con amigos o en familia, Lucid Dreams combina tecnología con experiencias lúdicas que desafían los sentidos y ofrecen nuevos modos de jugar.

Lucid Dreams – Mall Plaza Vespucio

Horario:

  • Lunes a jueves: 10:30 a 20:30 hrs.
  • Viernes y sábado: 10:30 a 21:00 hrs.
  • Domingo: 11:00 a 20:00 hrs.

Lucid Dreams – Parque Arauco

Horario:

  • Lunes a jueves: 10:00 a 20:30 hrs.
  • Viernes y sábado: 10:00 a 21:00 hrs.
  • Domingo: 11:00 a 20:00 hrs.
