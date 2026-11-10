Qué hacer en Viña del Mar: buffets dominicales para disfrutar pescados y mariscos

Disfrutar de un almuerzo dominical puede ser uno de esos panoramas que permiten salir de la rutina y compartir alrededor de la mesa. En Viña del Mar, la gastronomía marina ofrece distintas alternativas para quienes buscan pescados, mariscos y preparaciones como ceviches, tiraditos y platos calientes.

Una de las experiencias que destaca por su formato es el buffet dominical de Restaurant Travesía, ubicado en el Sheraton Miramar. Su propuesta reúne estaciones gastronómicas con productos del mar y otras preparaciones, en un entorno frente al océano.

A esta alternativa se suman restaurantes que funcionan bajo la modalidad de buffet o tenedor libre y que incorporan pescados y mariscos entre sus preparaciones. Estas son tres opciones para considerar al momento de organizar un almuerzo de domingo en la Ciudad Jardín.

Qué hacer en Viña del Mar: tres alternativas para un almuerzo dominical

Restaurant Travesía: La gran mesa del mar frente al océano

Una de las experiencias gastronómicas más atractivas para un almuerzo de domingo es La gran mesa del mar, el buffet que ofrece Restaurant Travesía, ubicado al interior del Sheraton Miramar.

La propuesta contempla estaciones con ceviches, tiraditos, mariscos, pescados, carnes, sopas, ensaladas y postres. De esta manera, los comensales pueden recorrer distintas preparaciones y combinar sabores marinos con otras alternativas de la cocina internacional.

El servicio se realiza todos los domingos, entre las 13:00 y las 16:00 horas. Además, el restaurante cuenta con estacionamiento incluido para quienes llegan en vehículo.

Su ubicación, en Avenida La Marina 15, permite disfrutar del almuerzo con vista al océano Pacífico, convirtiendo la comida en una experiencia que combina gastronomía y entorno costero.

Como se trata de un servicio especial, es recomendable consultar directamente por el valor por persona, las condiciones del buffet y la disponibilidad de reservas.

Dirección: Avenida La Marina 15, Viña del Mar.

Perla del Mar: buffet con preparaciones marinas en el centro

En el sector de Plaza Vergara se encuentra Perla del Mar, un restaurante de formato buffet que reúne distintas preparaciones de cocina internacional y alternativas para quienes prefieren los productos del mar.

Su oferta incluye pescados, mariscos y preparaciones de inspiración asiática, además de platos calientes, ensaladas y otras opciones que permiten combinar distintos sabores durante una misma comida.

Una de sus ventajas es la ubicación céntrica, a pasos de Plaza Vergara y del Teatro Municipal de Viña del Mar. Esto permite incorporar el almuerzo a un recorrido por el centro de la ciudad o a una salida de fin de semana.

El establecimiento registra atención los domingos entre las 12:30 y las 17:00 horas. Sin embargo, conviene confirmar previamente qué preparaciones marinas estarán disponibles durante la jornada y cuál es el precio vigente del buffet.

Dirección: Plaza Vergara 103, Viña del Mar.

Pisco Mar: buffet de inspiración peruana con pescados y mariscos

Para quienes buscan sabores vinculados a la gastronomía peruana, Pisco Mar es otra alternativa para considerar en Viña del Mar. El restaurante trabaja con una modalidad de buffet o tenedor libre y ofrece preparaciones en las que los productos del mar tienen protagonismo.

Entre las opciones asociadas a su propuesta se encuentran ceviches, mariscos y chicharrones, además de otras preparaciones características de la cocina peruana. Esta combinación permite disfrutar de sabores distintos a los de un buffet tradicional.

El local se encuentra en el sector de Poniente, en una ubicación cercana al centro de Viña del Mar. De acuerdo con sus horarios publicados, atiende los domingos entre las 12:30 y las 19:30 horas.

Aunque no se trata de un buffet marino dominical anunciado como una experiencia especial, su formato puede resultar interesante para quienes quieren disfrutar distintas preparaciones peruanas durante el fin de semana. Antes de ir, es recomendable consultar qué platos están incluidos en el servicio y las condiciones de consumo.

Dirección: 5½ Poniente 37, Viña del Mar.

Qué considerar antes de organizar un almuerzo dominical de buffet

Aunque los restaurantes de buffet permiten probar distintas preparaciones durante una misma visita, sus servicios pueden tener condiciones diferentes. Por eso, antes de elegir dónde almorzar, conviene tener en cuenta algunos aspectos:

Precio por persona: consulta el valor actualizado y si existen tarifas especiales para niños.

consulta el valor actualizado y si existen tarifas especiales para niños. Horario del servicio: verifica la hora de inicio y término del buffet, especialmente durante domingos y festivos.

verifica la hora de inicio y término del buffet, especialmente durante domingos y festivos. Preparaciones disponibles: pregunta si el establecimiento contará con pescados, mariscos y ceviches durante la jornada.

pregunta si el establecimiento contará con pescados, mariscos y ceviches durante la jornada. Bebestibles: confirma si están incluidos en el precio o si se cobran por separado.

confirma si están incluidos en el precio o si se cobran por separado. Reservas: en el caso de los servicios especiales, como el buffet de Restaurant Travesía, es recomendable consultar la disponibilidad con anticipación.

Qué hacer en Viña del Mar: disfrutar un domingo con sabores del mar

Los almuerzos dominicales ofrecen una buena oportunidad para compartir y recorrer distintas preparaciones sin limitarse a un solo plato. En Viña del Mar, Restaurant Travesía destaca con su experiencia La gran mesa del mar, que reúne estaciones de pescados, mariscos y otras alternativas gastronómicas frente al océano.

Perla del Mar y Pisco Mar, por su parte, permiten considerar otros formatos de buffet y tenedor libre en el centro de la ciudad, con propuestas que incorporan productos del mar y sabores internacionales.

La recomendación es revisar las condiciones de cada servicio antes de visitar los restaurantes, especialmente cuando se trata de promociones o experiencias gastronómicas sujetas a disponibilidad.