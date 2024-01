Reforma de Pensiones: Marcel llama a que votación no sea una “venganza” contra el Gobierno

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la postura de la oposición respecto a la Reforma Previsional ante la Sala de la Cámara de Diputados.



Al comienzo de su intervención, el secretario de Estado señaló que “un diputado que intervino utilizó varios términos como improvisación, maestro chasquilla, operador político, para calificar el hecho de que, como ministro de Hacienda, junto con la ministra Jara, hayamos tenido en el curso de la discusión de este proyecto la disposición a incorporar ideas, observaciones, preocupaciones de distintos sectores y hacer modificaciones al proyecto”.



“Quisiera decirle a ese diputado que afile el lápiz para que alargue la lista, porque vamos a seguir en la misma dirección. Vamos a mantener la voluntad y la flexibilidad para que podamos sacar adelante la reforma previsional”, sostuvo



Lo anterior refiriéndose al diputado Jorge Guzmán (Evópoli), quien expresó que “uno observa la actuación de los ministros de Trabajo y Hacienda en este proyecto y no puedo evitar calificarlos como maestros chasquilla”.



Además, Marcel apuntó a que “si un parlamentario, como lo escuchamos hace un rato, dice que ‘es que acá los acuerdos son con nosotros’, yo le diría quién entregó ese monopolio de los acuerdos a un sector político”.



En ese sentido, recalcó que la búsqueda de acuerdos debe realizarse con el Congreso en su conjunto y recordó que llevan 14 meses “buscando acuerdos, encontramos algunos en el camino y sobre todo encontramos algunos importantes en esta etapa final”.



“Ojalá que finalmente otros sectores que anuncian ahora su voto en contra en la votación en general estén dispuestos a sumarse a ese esfuerzo, porque así es como se legisla bien”, indicó.



Asimismo, mencionó que “las mejores experiencias en materia legislativa son cuando hemos logrado generar acuerdos, cuando hemos logrado generar diálogo y no nos hemos dado portazos en la cara mutuamente”.



“La idea de votar en contra de la propuesta del Gobierno, porque los parlamentarios de Gobierno antes votaron en contra de otras propuestas, significa que no vamos a tener entonces nunca una solución, que vamos a guiar nuestras votaciones por el ojo por ojo. O sea, va a ser la venganza, la orientación fundamental de nuestras decisiones para votar temas tan trascendentales como una reforma previsional”, subrayó.