Ripamonti entregó las razones por las que se mantuvo presentación de Peso Pluma en el Festival

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, rompió un largo período de silencio sobre el tema, y se pronunció la tarde de este miércoles sobre los motivos para que el cantante mexicano Peso Pluma siga siendo parte de la parrilla de artistas del Festival.



La comisión organizadora, la mañana de este miércoles, acordó mantener al mexicano como parte del show internacional del evento. En dicha reunión participaron representantes de TVN y Canal 13, televisoras a cargo de la transmisión, el Concejo Municipal y la propia Ripamonti.



“Como municipio nos reunimos con los canales de TV, junto también con los concejales Carlos Williams, Sandro Puebla y Jorge Martínez, y también tomando la inquietud de otros miembros del concejo municipal y preguntamos si era posible que se rescindiera la contratación del artista”, señaló la alcaldesa.



“Ambas áreas jurídicas, tanto de Canal 13 como de TVN, al igual que la opinión que sostuvo la Dirección de Concesiones, fueron enfáticas en decir que esto no era una decisión de resorte municipal”, explicó Ripamonti.



“Se mencionaron las normas que regulan la concesión, se nos aclaró que el municipio no tiene injerencia alguna en este momento, es más, que las oportunidades que teníamos en base al contrato para oponernos al nombramiento y a la contratación de un artista ya no existían hace más de cinco meses y que, por lo tanto, los canales en conjunto tomaban la decisión de continuar y de persistir con el artista”, sostuvo.



Además, la alcaldesa anunció que, en el marco del proceso de licitación para las próximas ediciones, “se revisarán las bases para evitar que se repita una situación similar en versiones siguientes del evento”.



En particular, el principal argumento que la organización levantó para solicitar la cancelación del show de Peso Pluma, son sus letras alusivas a la cultura narco y el mundo delictual.



“Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que en el futuro esto no vuelva a ocurrir, considerando también que tendremos nuevas bases para la realización del Festival”, finalizó.