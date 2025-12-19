Senador Castro llama a vacunarse ante presencia en Chile de nueva variante de influenza H3N2

El Ministerio de Salud confirmó la detección en Chile del subclado K de influenza A(H3N2), una variante que actualmente circula con fuerza en el hemisferio norte y que, si bien no ha mostrado mayor gravedad poblacional ni aumento de hospitalizaciones en el país, sí representa un riesgo más elevado para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, según advirtió el senador socialista por la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro.

De acuerdo al Minsal y al Instituto de Salud Pública (ISP), la identificación de esta variante se realizó a través del fortalecimiento de la vigilancia genómica. La información epidemiológica indica que la actividad de influenza en Chile se mantiene en descenso, pero la detección del subclado K obliga a reforzar las medidas preventivas, especialmente la vacunación.

El senador Castro, médico y miembro de la Comisión de Salud, explicó que esta variante corresponde a una influenza tipo A ya conocida, pero con características que requieren mayor cautela.

“La nueva cepa de influenza tipo A, que es un grupo de influenza que conocemos, pero que sin embargo esta variante que está azotando el hemisferio norte ya llegó a Chile. ¿Qué es lo peligroso? Que ataca con más virulencia a adultos mayores y enfermos crónicos a cualquier edad”.

Añadió que quienes se vacunaron este año mantienen protección, pero llamó a no descuidar los síntomas. “La recomendación es muy simple. La gente que se vacunó este año, en marzo y junio, obviamente tiene una protección. Pero si hay síntomas, esos síntomas deben motivar una consulta médica, porque de lo contrario, esa cepa en particular puede llevar a neumonías o incluso a desenlaces fatales.”

También subrayó que quienes no se inmunizaron aún están a tiempo, y que deben hacerlo cuanto antes. “La gente no vacunada todavía tiene opción de hacerlo, y lo puede hacer en cualquier centro de salud, porque ha quedado desprotegida durante todo el periodo de este año, pero ahora la cosa viene más seria”.

Nueva vacuna 2026 llegará antes y será más específica

El Minsal informó que la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada 2026 se adelantará para febrero, y su formulación está dirigida específicamente a combatir la variante H3N2, lo que fue valorado por el senador Castro: “Es una buena noticia del Ministerio de Salud, una vacunación más universal, más temprana y con una vacuna más dirigida a contraatacar esta nueva variante que tiene más peligrosidad. Aunque no hay que alarmar, es más seria en el daño que puede provocar en personas vulnerables.”

El senador reiteró que la mayor precaución debe concentrarse en grupos de riesgo, adultos mayores, personas inmunodeprimidas, pacientes oncológicos, personas con enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión, asma u otras condiciones que disminuyen las defensas.