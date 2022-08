Senadores Walker y Rincón (DC): Acuerdo confirma que el texto de Constitución es malo

Los senadores de la Democracia Cristiana (DC) Matías Walker y Ximena Rincón, quienes han manifestado que votarán a favor del Rechazo en el plebiscito de salida de la nueva Constitución, criticaron el acuerdo que lograron los partidos de los conglomerados oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, sobre los temas que se comprometen a reformar del texto en caso de que gane el Apruebo.



Walker, a través de un video, manifestó que “los partidos de Gobierno le acaban de informar al país lo que todos sabemos, que el texto que nos piden aprobar el 4 de septiembre tiene serias falencias. Los mismos errores que nosotros advertimos durante meses, pero nos acusaron de fake news, de sembrar la campaña del terror, de falsedades, etcétera”.



“Pero ¿cuál es el problema de esta reforma con la que se compromete y que el propio presidente del Partido Comunista (Guillermo Teillier) ha reconocido que no pueden garantizar? Que no subsanan las principales deficiencias de esta propuesta, como el de dividir a Chile en varias naciones”, afirmó



El senador agregó que “a partir de la histórica reforma de los 4/7 del día de ayer, que ahora se convierte en ley de la República, vamos a propiciar que las cosas las hagamos bien desde un comienzo, en un proceso acotado que probablemente va a durar algunos meses, pero vale la pena para generar una nueva y buena Constitución, que se resuelva por todos los chilenos y no en una cocina”.



Mientras que la senadora Rincón sostuvo que “claramente este acuerdo de última hora lo que hace es ratificar algo que hemos dicho desde hace mucho tiempo: este no es el texto que se merece el país”.



“Un acuerdo que se hace por conveniencia, no por convicción, que no aborda todas las materias que tiene el texto y que no logra convencernos, no da certeza, no aborda los problemas de nuestro país, no sirve y, además, no hay posibilidad de garantizar que esto pueda llevarse a cabo”, aseguró.



Añadió que “nuestro llamado, con esperanza, es que rechacemos esta propuesta de la Convención, no nos distraigamos en una propuesta que no es suficiente y que no tiene certeza de implementarse”.

El oficialismo reconoce que la propuesta que nos piden aprobar tiene serias falencias (como lo advertimos). Se comprometen (más no garantizan) cambios que no son sustantivos, y siguen queriendo dividir a Chile en varias naciones. A partir de los nuevos 4/7 #RechazoPorUnaMejor pic.twitter.com/YRAl2YzDLk — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) August 11, 2022