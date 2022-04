Sifup adhirió a petición de árbitros: “Creemos que hay una práctica antisindical”

Toda una crisis se ha desatado en el fútbol chileno después de que la Comisión de Árbitros presidida por Javier Castrilli despidiera a 14 jueces y luego el sindicato de réferis votara el martes para iniciar un paro de actividades.

Ahora, el presidente del Sifup, Gamadiel García, afirmó que el gremio de futbolistas se adhiere al petitorio de los árbitros.

“Como sindicato de futbolistas adherimos a la petición de los árbitros, lógicamente creemos que hay una práctica antisindical que no puede ocurrir en nuestro país. Creemos que no podemos nivelar hacia abajo, no podemos permitir como futbolistas profesionales que vengan árbitros de liga, amateurs o árbitros juveniles a dirigir en el fútbol profesional. Primero, porque no corresponde, y segundo porque no tienen las competencias”, reconoció el timonel de la entidad.

“Cuando hablamos de un fútbol profesional, de competencia, de deportividad, se puede ver afectado por tener árbitros que no tienen las capacidades. Vemos que hay voluntad de solucionar, un petitorio por parte del sindicato de árbitros”, aclaró.

En esa misma línea, agregó que “no nos queremos inmiscuir en este problema, porque no somos los involucrados directamente, pero sí hay un deadline que es el día de mañana, porque hay instituciones que tienen que viajar, jugadores que se están preparando para el fin de semana y si queremos profesionalizar no podemos avisarles un día antes a los jugadores para un duelo. Hoy lamentablemente no se sabe qué va a ocurrir el viernes, cuando empiece la fecha”, añadió.

Consignar que los árbitros votaron a paro un día después del despido de 14 réferis por parte de la Comisión que preside Castrilli.