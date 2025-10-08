Home Internacional "trump anuncia acuerdo de paz en primera fase entre israel y hamás..."

Trump anuncia acuerdo de paz en primera fase entre Israel y Hamás

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz”, afirmó el mandatario en una publicación en su red social, Truth Social, donde defendió que “todas las partes recibirán un trato justo”.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) acordaron la primera fase de la propuesta del mandatario norteamericano para el futuro de la Franja de Gaza.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz”, afirmó Trump en una publicación en su red social, Truth Social, donde defendió que “todas las partes recibirán un trato justo”.

La firma de esta etapa inicial supondrá “que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna”, describió.

“Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos”, destacó antes de agradecer “a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que han trabajado con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes”.

Source Texto:Aton/Europa Press/Foto. Aton
Patricia Schüller Gamboa

1
