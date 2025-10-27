Home Internacional "trump felicita a milei tras triunfo en las legislativas: “e..."

Trump felicita a Milei tras triunfo en las legislativas: “El pueblo argentino ha justificado nuestra confianza en él”

La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, ganó las elecciones legislativas parciales celebradas este domingo ampliando el tamaño de su bancada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al mandatario de Argentina, Javier Milei, y celebró que el país trasandino haya “justificado” la confianza de Washington en él tras la victoria de su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas parciales de este domingo en las que la formación derechista logró ampliar su representación en las Cámaras Alta y Baja.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina”, manifestó en una publicación en su red social, Truth Social, en la que ha argumentado que “está haciendo un trabajo excelente”.

“El pueblo argentino ha justificado nuestra confianza en él”


Destacó también que “el pueblo argentino ha justificado nuestra confianza en él”, apenas unos días después de condicionar la ayuda de Washington a Buenos Aires a los resultados de estos comicios: “Si Milei no gana, no seremos igual de generosos”.

Argentina “no tiene dinero, no tiene nada”, afirmó el pasado martes, justificando como una medida dirigida a evitar “otro Estado fallido” en América Latina la firma del acuerdo de estabilización económica entre su departamento y el Banco Central de Argentina de 20.000 millones de dólares (17.227 millones de euros).

La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, ganó las elecciones legislativas parciales celebradas este domingo ampliando el tamaño de su bancada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en una jornada electoral en la que rondó el 41 y 42% de los votos, respectivamente, convirtiéndose en el más votado.

La formación que actualmente ostenta el Ejecutivo consiguió hacerse con más de la mitad de los escaños en juego en las Cámaras Alta y Baja, al obtener trece de los 24 escaños a elegir en el Senado y 64 de los 127 correspondientes a la Cámara de Diputados.

12
