Home Internacional "trump pide investigar a clinton y otros demócratas por presuntos ..."

Trump pide investigar a Clinton y otros demócratas por presuntos vínculos con Epstein

“¡Epstein era demócrata y es un problema de los demócratas, no de los republicanos!”, publicó Donald Trump en su plataforma Truth Social.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

El caso Jeffrey Epstein mantiene en alerta a Washington, luego de que Donald Trump señalara este viernes 14 de noviembre que ordenó al Departamento de Justicia y al FBI investigar los posibles vínculos entre el fallecido pederasta Jeffrey Epstein y el expresidente demócrata Bill Clinton, además de otras figuras de ese partido político.

Entre las personas que deberán ser indagadas se encuentra Bill Clinton, quien conoció a Jeffrey Epstein en los años 2000.

En este grupo también figuran el exsecretario del Tesoro Larry Summers y Reid Hoffman, fundador de LinkedIn y reconocido donante demócrata, “y muchas otras personas e instituciones”, precisó el mandatario estadounidense.

“¡Epstein era demócrata y es un problema de los demócratas, no de los republicanos!”, publicó Donald Trump en su plataforma Truth Social.

“Todos saben de él, no pierdan el tiempo con Trump. ¡Tengo un país que gobernar!”, agregó el mandatario.

Hasta el momento no existe evidencia sólida que vincule a los mencionados con el tráfico sexual de Epstein, pese a que sus nombres aparecen en una serie de correos electrónicos del empresario, así como en más de 20.000 documentos difundidos esta semana por el Partido Republicano.

Sin embargo, los textos también incluyen referencias a Donald Trump, lo que ha reactivado dudas sobre si el actual ocupante de la Casa Blanca conocía o no los delitos sexuales de Epstein antes de su condena.

Según esos registros, Clinton viajó en el jet privado de Epstein en varias ocasiones previo a su condena en 2008, mientras que Hoffman y Summers mantenían contacto social con él.

Por ahora, el Departamento de Justicia no ha comentado sobre la petición de Trump, y Bill Clinton, Larry Summers y Reid Hoffman tampoco han emitido declaraciones.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Tras el receso: ¿Cuándo se juega la fecha 28 del Campe...

Luego de la pausa por la fecha FIFA y las elecciones presidenciales, el certamen de Primera División volverá dentro de unos días, con una jornada en la que los equipos que luchan por la permanencia jugarán en simultáneo.

Leer mas
Nacional
Sobreseen al Presidente Boric por contratar abogado pa...

Según informó Radio Biobío, la Presidencia de la República fichó en enero pasado a Jonatan Valenzuela Saldías mediante un trato directo por alrededor de $13.800.000, con el fin de que representara a Boric en la causa por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Leer mas
Vanguardia
VIDEO: Millie Bobby Brown contesta a un fotógrafo que ...

La alfombra roja de la premiere de la quinta y última temporada de Stranger Things, celebrada en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, estuvo marcada por la controversia no confirmada y los gestos de cariño entre sus protagonistas. El evento generó una polémica para Millie Bobby Brown. En pleno photocall, un fotógrafo le pidió sonreír, a lo que la actriz, visiblemente molesta, espetó: “¿Sonríe? ¡Sonríe tú!”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
17
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/