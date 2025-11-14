Trump pide investigar a Clinton y otros demócratas por presuntos vínculos con Epstein

El caso Jeffrey Epstein mantiene en alerta a Washington, luego de que Donald Trump señalara este viernes 14 de noviembre que ordenó al Departamento de Justicia y al FBI investigar los posibles vínculos entre el fallecido pederasta Jeffrey Epstein y el expresidente demócrata Bill Clinton, además de otras figuras de ese partido político.

Entre las personas que deberán ser indagadas se encuentra Bill Clinton, quien conoció a Jeffrey Epstein en los años 2000.

En este grupo también figuran el exsecretario del Tesoro Larry Summers y Reid Hoffman, fundador de LinkedIn y reconocido donante demócrata, “y muchas otras personas e instituciones”, precisó el mandatario estadounidense.

“¡Epstein era demócrata y es un problema de los demócratas, no de los republicanos!”, publicó Donald Trump en su plataforma Truth Social.

“Todos saben de él, no pierdan el tiempo con Trump. ¡Tengo un país que gobernar!”, agregó el mandatario.

Hasta el momento no existe evidencia sólida que vincule a los mencionados con el tráfico sexual de Epstein, pese a que sus nombres aparecen en una serie de correos electrónicos del empresario, así como en más de 20.000 documentos difundidos esta semana por el Partido Republicano.

Sin embargo, los textos también incluyen referencias a Donald Trump, lo que ha reactivado dudas sobre si el actual ocupante de la Casa Blanca conocía o no los delitos sexuales de Epstein antes de su condena.

Según esos registros, Clinton viajó en el jet privado de Epstein en varias ocasiones previo a su condena en 2008, mientras que Hoffman y Summers mantenían contacto social con él.

Por ahora, el Departamento de Justicia no ha comentado sobre la petición de Trump, y Bill Clinton, Larry Summers y Reid Hoffman tampoco han emitido declaraciones.