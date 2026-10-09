Universidad Católica informó el estado del Claro Arena tras aluvión en Las Condes

El sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, se vio sorprendido este jueves por un impactante aluvión que causó estragos. Y es que a raíz de la emergencia, vehículos fueron arrastrados, mientras que el agua y barro ingresó a clínicas y universidades.
Y pese a estar ubicado en esa zona, el Claro Arena, Estadio de Universidad Católica, no se vio afectado por la emergencia, según dio a conocer el propio cuadro cruzado este jueves, a través de un breve comunicado en sus redes sociales.
“Desde Cruzados enviamos nuestro apoyo a los vecinos del sector que se han visto afectados por esta emergencia climatológica”, escribió la cuenta de la UC.
“De igual manera, queremos comunicar a los hinchas de Universidad Católica que nuestro recinto deportivo no se ha visto afectado por esta situación”, añadió.
Consignar que el conjunto de la franja debe recibir este sábado, a las 20:00 horas, a Audax Italiano en ese recinto, por la reanudación del Campeonato Nacional.
Sin embargo, el cotejo podría ser postergado por la emergencia. Aunque de momento, la ANFP y el club no han informado sobre un cambio de programación.
Durante la tarde de este jueves 08 de octubre, el sector de San Carlos de Apoquindo se vio afectado por un aluvión. Desde Cruzados enviamos nuestro apoyo a los vecinos del sector que se han visto afectados por esta emergencia climatológica. De igual manera, queremos comunicar a los hinchas de Universidad Catolica que nuestro recinto deportivo no se ha visto afectado por esta situación.— Universidad Católica (@Cruzados) October 8, 2026