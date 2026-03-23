Universidad de Chile trae al Premio Nobel de Economía Guido Imbens y Ali Rauh, directora de Applied Science (Uber)

Guido Imbens, economista holandés-estadounidense, Premio Nobel de Economía 2021 -junto a Joshua Angrist y David Card- por sus revolucionarias contribuciones metodológicas al análisis de relaciones causales, visitará esta semana la Universidad de Chile junto a la directora de Applied Science en Uber y doctora en Economía por la Universidad de Chicago, Ali Rauh.

El profesor Imbens enseña econometría aplicada en la Stanford Graduate School of Business y su trayectoria ha sido reconocida internacionalmente por el desarrollo de herramientas modernas de inferencia causal- Estas permiten a investigadoras, investigadores, responsables de políticas públicas y organizaciones obtener conclusiones más robustas a partir de datos del mundo real, incluso cuando no es posible realizar experimentos controlados.

En tanto, Ali Rauh lidera a un equipo de más de 50 científicos en áreas clave como tarifas y movilidad; además, trabajó por seis años en Airbnb como directora de Ciencia de Datos de Mercado.

Este lunes 23 ambos participarán en el Seminario Académico “Inteligencia Artificial, Economía y Gestión”, organizado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile. La directora de Applied Science and Data Science en Uber realizará una presentación sobre la ciencia como una buena máquina de toma de decisiones, y el profesor Ashlagi dictará una conferencia sobre “Congestión en Mercados de Asignación”. Por su parte, el Premio Nobel cerrará el seminario con la charla sobre “Inferencia causal aplicada a datos de panel”.

Por la noche, ambos conferencistas se reunirán con representantes del mundo de la industria y con directores de destacadas empresas de nuestro país, entre ellos, Alejandro Fernández CEO de Falabella; Karen Thal, directora de empresas de Icare; Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa y Alejandro König, gerente comercial de Walmart. Asimismo, participarán autoridades de gobierno, entre ellas, Ximena Lincolao, ministra de Ciencias y Tomás Rau, ministro del Trabajo.

“Presente y Futuro de la IA y la Ciencia de Datos en América Latina”

Este martes 24, los expertos serán parte del Seminario “Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial y la Ciencia de Datos en América Latina”, espacio que reunirá al mundo académico, empresarial y a autoridades públicas para discutir experiencias aplicadas, capacidades de investigación y oportunidades de colaboración en torno al desarrollo de la IA en la región. El evento será inaugurado por la rectora de la Casa de Bello, Rosa Devés.

Durante la mañana se desarrollará la sesión Experiencias Aplicadas I, con presentaciones de Itai Ashlagi, profesor de Management Science and Engineering en la Universidad de Stanford. El coorganizador del seminario, Marcelo Olivares, Ph.D. Operations Management, The Wharton School, University of Pennsylvania y profesor de FEN, compartirán junto a ejecutivos de TopSort y LATAM. Luego será la charla “Complex experimentation in tech companies” del Premio Nobel de Economía de 2021, Guido Imbens.

En la tarde, la sesión Experiencias Aplicadas II incluirá las conversaciones entre Loreto Bravo, doctora en Computer Science por Carleton University, Canadá, e investigadora en la Universidad del Desarrollo, y el profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), Daniel Schwartz, doctor en Behavioral Decision Research por Carnegie Mellon University, junto a ejecutivos de Banco Santander y Fintual. También se realizará la conferencia de Ali Rauh, directora de Applied Science de Uber.

La jornada cerrará con un panel moderado por Gabriel Weintraub, en el que participarán Guido Imbens, Ali Rauh, la ministra de Ciencias y doctora en Administración y Ciencias Políticas por George Washington University, Ximena Lincolao, y la directora de empresas y doctora en Economics of Education por Stanford, Cuky Pérez.

“La actividad está concebida como un espacio de encuentro del más alto nivel entre la industria y la academia”, explicó el vicerrector de Tecnologías de la Información y profesor del Departamento de Ingeniería Industrial (DII), José Correa. “La idea es buscar puntos de contacto en torno a la inteligencia artificial y conocer dónde la academia pueda ayudar a impulsar a la industria y asimismo que la industria alimente la investigación de primer nivel”, aseguró.

El miércoles, el profesor Imbens será el principal conferencista en la apertura del año académico de la Facultad de Economía y Negocios con la charla magistral “Más Allá de la Correlación: Causalidad para Ciencias Sociales y de Datos”, donde tendrá ocasión para compartir con los estudiantes. La actividad busca una reflexión sobre el valor de la causalidad en la investigación y en la toma de decisiones basadas en evidencia.

En la organización de las actividades participaron académicos de la FEN, la FCFM y la Universidad de Stanford y cuentan con el auspicio de Banco Santander, Fintual y TopSort.