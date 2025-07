Valencia y avance del crimen organizado: “Las instituciones públicas estamos al debe”

Tras revelarse casos de narcotráfico vinculados a exfuncionarios de las FFAA, el fiscal nacional, Ángel Valencia, pidió cambios en la institucionalidad. Las investigaciones apuntan a redes formadas por suboficiales del Ejército y miembros de la FACH, que habrían trasladado droga desde Iquique a Santiago e incluso en vuelos institucionales.



En conversación con Radio Pauta, Valencia señaló que “toda la institucionalidad tiene que cambiar o tiene que ser revisada a la luz de este nuevo fenómeno criminal. El problema que hubo con la Fiscalía de Aviación es comprensible”.



En este sentido, el fiscal se refería al hecho de que el Juzgado de Aviación se declaró incompetente para continuar con la indagatoria del caso de la FACH, hecho que derivó en que fuera el Juzgado de Garantía de Iquique la instancia que tomara la investigación.



“En esos primeros incidentes, es comprensible que reaccionemos de una manera que después, en el futuro, cambie, porque nos damos cuenta que las instituciones no estábamos preparadas para enfrentarlo, porque es un hecho nuevo”, explicó.



“Todas las instituciones tenemos que adecuar nuestro procedimiento. Lo esperable es que esto no nos vuelva a pasar”, sostuvo.



Respecto al sicario de Meiggs y su fuga del país tras el asesinato de un empresario, Valencia reiteró que existe un problema con el control de la frontera norte. Mientras no tengamos el control migratorio de manera más eficaz en la frontera norte, van a seguir saliendo de Chile sujetos que tienen una orden de detención pendiente y van a seguir entrando a Chile sujetos que no sabemos quiénes son, que pueden cometer múltiples crímenes y tener también órdenes pendientes”.



“Estas situaciones se enmarcan en el avance del crimen organizado en Chile. Por eso, mientras la ciudadanía ha tomado una serie de medidas conforme a esta nueva realidad, las instituciones públicas estamos al debe”, señaló.



“Le está hablando alguien que cree que ha tomado muchas medidas internas, que ha hecho cosas, pero que cree que todavía falta, desde el punto de vista del resto del Estado”, complementó.



“No todas las instituciones del Estado hemos adecuado nuestro proceso de trabajo a esta nueva realidad con la intensidad con la que debíamos hacerlo”, finalizó Valencia.