Vallejo respaldó a Hassler: “Ha habido disposición justamente para enfrentar problemas que son heredados”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), después de que la Cámara de Diputados haya aprobado un proyecto de resolución criticando su gestión y llamando al Ejecutivo a intervenir.



La iniciativa fue ingresada por la bancada de RN y acusa que la comuna “ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad e insalubridad”, calificando como “deficiente” la gestión de la jefa comunal.



Vallejo fue consultada por la situación, cuando participaba en una actividad junto a su par del Trabajo, Jeannette Jara, y la propia Hassler, relativa a la reforma de pensiones.



“Entendemos que a veces, desde el Parlamento, grupos de parlamentarios quieran hacer puntos políticos. Sin embargo, aquí lo importante es destacar a las alcaldesas y los alcaldes de distintos municipios, con los cuales hemos estado desde el Gobierno central trabajando de manera coordinada para enfrentar problemas nacionales y locales”, respondió la ministra.



La titular de la Segegob señaló que “cuando la ciudadanía pide respuestas del Estado, requiere necesariamente una coordinación del Gobierno central con los municipios. Y en este caso en particular, con la Municipalidad de Santiago, se ha hecho ese trabajo”.



“Y ha habido disposición justamente para enfrentar problemas que son heredados, en materia de seguridad, de comercio, la misma alcaldesa hablaba de las intervenciones en Barrio Meiggs, o en Barrio República, o en Barrio Lastarria, que requieren necesariamente de esta coordinación”, agregó.



De esta manera, recalcó la importancia de la “coordinación conjunta”, explicando que “para que actúen las policías, para que podamos desarrollar los copamientos por ejemplo en ciertos barrios, las fiscalizaciones, las detenciones cuando hay situaciones delictuales, se requiere una coordinación con las municipalidades”.



“Más allá de los puntos políticos que se hagan por ABC razón, lo importante para nosotros es destacar esto”, complementó.



Además, hizo un llamado a la Cámara Baja: “Lo decía también la alcaldesa, es importante que todos no solamente hagamos presentación de problemas, sino también de soluciones y de propuestas. Eso requerimos sobre todo cuando se trata autoridades públicas o políticas. Tenemos el deber de encontrar soluciones a los distintos problemas que enfrenta nuestra sociedad. Y en eso, hemos estado trabajando con esta municipalidad y muchas otras, independiente del color político. Es una responsabilidad compartida e interinstitucional”.



Respecto a la intervención “a gran escala” que anunció para el centro de Santiago la ministra del Interior, Carolina Tohá, Vallejo respondió: “No me voy a adelantar a eso. La ministra del Interior algo mencionó, pero los detalles no me corresponde a mí señalarlos”.