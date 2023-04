La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las denuncias de acoso sexual y maltrato a funcionarios de La Moneda.



Según informó Interferencia, el 13 de enero de 2023 una historiadora que trabajó hasta 2022 en el Departamento de Patrimonio Cultural de Presidencia interpuso una demanda en contra de quien era su jefa en ese momento por maltratos y discriminación laboral. Además, habría denunciado que otro trabajador le “envió reiterados y agresivos mensajes de carácter sexual”.



Por otro lado, La Tercera dio a conocer que la exjefa de campaña del Presidente Gabriel Boric en Punta Arenas y actual jefa de gabinete del Ministerio de la Mujer, Javiera Cabello (Convergencia Social), fue denunciada por maltrato laboral.



Sobre esta situación, la secretaria de Estado comentó que “en materia de denuncias, de acoso, de cualquier tipo, el Gobierno tiene un estándar que aplicar, y ese no es más ni menos que lo que establece la ley, las normas y lo instructivo, al respecto”.



“Aquí se está actuando conforme a los procedimientos que están establecidos para enfrentar esto. Cuando un funcionario o una funcionaria pública toma conocimiento de una denuncia (…) son instrumentos legales y de carácter administrativo”, aseguró.



Asimismo, sostuvo que “aquí hay sumario administrativo, hay un caso además que está judicializado, y en estos casos nosotros no podemos dar detalles en la información, porque se resguarda a las víctimas, denunciantes o las posibles víctimas denunciantes”.



“Cada vez que se presenta o se pueda presentar un caso o una denuncia, lo que corresponde es activar los protocolos y los procedimientos que están considerados en nuestro ordenamiento jurídico. No hacerlo, sería una irresponsabilidad”, agregó la ministra.



Respecto a las medidas que han tomado mientras dure la investigación, sostuvo que “están contempladas, como, por ejemplo, sumarios administrativos. Estas son las herramientas que tiene el derecho administrativo, para poder funcionar en el estado frente a estas situaciones”.



“Persona que no está vinculada a la institución, no corre para sí un proceso de sumario administrativo. Aquí hay una investigación a propósito del caso de la persona denunciada, que está en sede administrativa y, por otro lado, en sede judicial”, aclaro Vallejo.