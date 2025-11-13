Vecinos de La Cisterna se movilizan contra estacionamientos en Gran Avenida

La Cisterna fue escenario de una manifestación ciudadana focalizada en el cruce de Gran Avenida con Pedro Aguirre Cerda, a la altura del Paradero 24.

La concentración reunió a un significativo número de vecinas y vecinos, que hicieron pública su preocupación por el uso de la calzada como zona de estacionamiento para el comercio local.

Los manifestantes recalcaron que la presencia de vehículos estacionados en esta arteria no solo compromete la seguridad vial, sino que también impone serias dificultades a la circulación del transporte público y representa un riesgo inminente para los usuarios del paradero.

La concejala Mónica Quezada sostuvo que “es muy importante que podamos expresarnos, porque queremos una Gran Avenida libre de estacionamientos. La Cisterna debe unirse al desarrollo y al progreso, tanto como San Miguel y El Bosque. ¿Por qué La Cisterna no?”.

La principal demanda de los asistentes es la erradicación definitiva de estos estacionamientos, que generan un foco de peligro permanente para la comunidad, por cuanto se toman la vía exclusiva de buses de la locomoción colectiva, a tal nivel que los pasajeros deben abordar los buses en segunda fila.

La movilización también puso de manifiesto el conflicto latente que mantienen los residentes con un grupo de comerciantes que busca mantener la práctica de aparcar vehículos en plena Gran Avenida, a pesar de las afectaciones y riesgos viales que esta acción conlleva.

“Respetarnos entre todos significa no tener estacionamientos, menos en las vías exclusivas. Yo soy peatona y que haya estacionamientos me afecta mucho”, indicó Susana Santana, presidenta de la Junta de Vecinos Augusto Biaut.

La manifestación se desarrolló de forma pacífica y sin que se reportaran incidentes. Personal de seguridad acompañó la concentración, lo que permitió mantener el orden y resguardar la integridad de los participantes.

El fin de los estacionamientos en Gran Avenida, impulsado por el municipio local, es parte de las exigencias del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para mantener un flujo expedito de buses del sistema RED.