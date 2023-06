Vidal y el duelo con Bolivia: “El equipo cada vez está más fuerte y esperamos hacer un buen partido contra un rival directo”

Durante esta jornada, el volante de la selección chilena, Arturo Vidal, se refirió al último partido amistoso que disputará La Roja en la fecha FIFA de junio, cuando este martes, el combinado nacional enfrente a Bolivia, equipo que el propio “King” reconoce como una “prueba grande”, al tratarse de un rival directo por las Clasificatorias al Mundial de 2026.

Desde el aeropuerto de Santiago, y antes de viajar a tierras altiplánicas, el futbolista de Flamengo manifestó a los diferentes medios presentes que “es muy importante (el partido), es la antesala de las Clasificatorias. Esperamos hacer un buen partido y dejar más o menos claro lo que queremos. Ojalá podamos ganar”.

En la misma línea, indicó que “es una prueba grande, todos los partidos amistosos lo son, se ven cosas por mejorar. El equipo cada vez está más fuerte y esperamos hacer un buen partido contra un rival directo”.

Por su parte, respecto a la relación que ha entablado el plantel con el técnico Eduardo Berizzo, sostuvo que “eso es lo más importante, nos tiene contentos y tranquilos, que sabemos lo que él quiere, el equipo cada vez se ha visto mejor en los partidos que hemos jugado y ante Bolivia queremos hacer un excelente partido, ojalá ganar jugando bien, mandando, para llegar de la mejor forma a septiembre”.

“Yo estoy bien, siempre he estado bien, ya dije porque no jugaba (en Flamengo), pero siempre me entreno de la misma manera, sigo pensando en cosas grandes, en seguir ganando cosas como futbolista, acá en la selección se me reconoce eso, el profe me conoce de muchos años, sabe mucho de fútbol y estuvo en Europa, así que si me da la posibilidad de jugar trataré de dar el máximo como siempre”, añadió.

El partido con Bolivia, que será el último cotejo de preparación antes del inicio de las Clasificatorias en septiembre, se desarrollará este martes a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra.