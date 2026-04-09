Londres conmemora el centenario de la reina Isabel II con una exposición inédita en el Palacio de Buckingham, en una fecha cargada de simbolismo para la historia británica. Este 2026, la monarca habría cumplido 100 años, lo que motivó una serie de homenajes oficiales. La Galería del Rey inauguró una muestra que recorre la vida de la soberana a través de sus prendas más emblemáticas, proponiendo una mirada distinta sobre su legado y su imagen pública.