Qué hacer en Santiago: descubre una ruta gastronómica de comida asiática en el MUT

Recorrer distintos sabores del mundo sin salir de la ciudad es posible gracias a espacios como el Mercado Urbano Tobalaba, que reúne una variada oferta gastronómica en un solo lugar. Es posible encontrar propuestas que van desde la cocina japonesa tradicional hasta fusiones innovadoras y opciones coreanas.

Ya sea que busques ramen, sushi o bowls contundentes, este lugar se posiciona como un panorama imperdible para los amantes de la comida asiática y cultura japonesa quienes quieren probar algo nuevo. Aquí te contamos qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: sabores japoneses y propuestas nikkei en el MUT

Arigato

Si estás armando una ruta de comida asiática en el MUT y aún no sabes qué hacer en Santiago, este es uno de los imperdibles. Ubicado en el piso -2 del Mercado Urbano Tobalaba, este local mezcla lo mejor de la cocina japonesa con influencias peruanas y el toque del Sushi Nikkei.

Aquí puedes probar distintas versiones de makis, con combinaciones frescas e innovadoras como rolls con camarón, salmón sopleteado o pollo crujiente con toques dulces y picantes. También destacan sus opciones vegetarianas, con ingredientes como camote, palta y salsas que mantienen el estilo nikkei.

Además, si te interesa la gastronomía y cultura japonesa, la carta incluye nigiris, pokes con bases de arroz y vegetales, junto con preparaciones que combinan técnicas japonesas, logrando una propuesta distinta dentro del circuito gastronómico del MUT.

Mirai Food Lab

Su cocina se basa en la exploración de caldos intensos, fermentos como miso y kimchi hechos en casa, y combinaciones que integran ingredientes locales como merkén, cochayuyo o huacatay. Todo esto se traduce en ramen con mucho carácter, donde cada preparación cambia según la temporada.

Además del ramen, también destacan sus opciones para compartir como baos, sándwiches japoneses y preparaciones con influencia izakaya, manteniendo una carta acotada pero muy cuidada. Es un lugar ideal si buscas algo distinto dentro del circuito asiático del MUT y te gusta la cultura japonesa.

SushiLab

Aquí la cocina japonesa se reinterpreta con un sello propio, combinando productos del mar locales con insumos japoneses seleccionados, logrando preparaciones más elaboradas y creativas.

Desde nigiris y sashimis hasta makis, todo está pensado tanto en sabor como en presentación, con una estética que convierte cada plato en una experiencia.

A diferencia de opciones más rápidas del MUT, SushiLab apunta a una propuesta más gourmet, ideal para quienes buscan sushi de mayor nivel, con combinaciones innovadoras y una ejecución más técnica dentro de esta ruta gastronómica asiática.

Qué hacer en Santiago: comida coreana para armar tu propio bowl

Bibimpop

Bibimpop destaca como uno de los primeros locales de street food coreano dentro del MUT, por si buscabas qué hacer en Santiago. Su especialidad es el bibimbap, un clásico coreano que aquí puedes armar a tu gusto.

Para armar tu bowl, tienes que elegir la base, proteínas, toppings y salsas, para luego poder mezclar todos los ingredientes y lograr un equilibrio de sabores y texturas en cada bocado.

Además, también puedes encontrar otras preparaciones típicas como pollo frito coreano con toques agridulces y platos como japchae.