Home Viajes "qué hacer en santiago: descubre una ruta gastronómica de comida a..."

Qué hacer en Santiago: descubre una ruta gastronómica de comida asiática en el MUT

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te gusta la comida asiática, el Mercado Urbano Tobalaba se ha convertido en un imperdible para recorrer distintos sabores en un solo lugar, desde ramen y sushi hasta preparaciones coreanas llenas de sabor.

Natalia Hess
Comparte esta noticia
Qué hacer en Santiago: descubre una ruta gastronómica de comida asiática en el MUT

Recorrer distintos sabores del mundo sin salir de la ciudad es posible gracias a espacios como el Mercado Urbano Tobalaba, que reúne una variada oferta gastronómica en un solo lugar. Es posible encontrar propuestas que van desde la cocina japonesa tradicional hasta fusiones innovadoras y opciones coreanas.

Ya sea que busques ramen, sushi o bowls contundentes, este lugar se posiciona como un panorama imperdible para los amantes de la comida asiática y cultura japonesa quienes quieren probar algo nuevo. Aquí te contamos qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: sabores japoneses y propuestas nikkei en el MUT

Arigato

Si estás armando una ruta de comida asiática en el MUT y aún no sabes qué hacer en Santiago, este es uno de los imperdibles. Ubicado en el piso -2 del Mercado Urbano Tobalaba, este local mezcla lo mejor de la cocina japonesa con influencias peruanas y el toque del Sushi Nikkei.

Aquí puedes probar distintas versiones de makis, con combinaciones frescas e innovadoras como rolls con camarón, salmón sopleteado o pollo crujiente con toques dulces y picantes. También destacan sus opciones vegetarianas, con ingredientes como camote, palta y salsas que mantienen el estilo nikkei.

Además, si te interesa la gastronomía y cultura japonesa, la carta incluye nigiris, pokes con bases de arroz y vegetales, junto con preparaciones que combinan técnicas japonesas, logrando una propuesta distinta dentro del circuito gastronómico del MUT.

@antovukasovicc

Arigato 📍Piso -2, MUT @Arigato_chile #fyp #chile #santiago #viralvideos #sushi #sushilover #sushinikkei #MUT

♬ original sound – Anto Vukasovic

Mirai Food Lab

Su cocina se basa en la exploración de caldos intensos, fermentos como miso y kimchi hechos en casa, y combinaciones que integran ingredientes locales como merkén, cochayuyo o huacatay. Todo esto se traduce en ramen con mucho carácter, donde cada preparación cambia según la temporada.

Además del ramen, también destacan sus opciones para compartir como baos, sándwiches japoneses y preparaciones con influencia izakaya, manteniendo una carta acotada pero muy cuidada. Es un lugar ideal si buscas algo distinto dentro del circuito asiático del MUT y te gusta la cultura japonesa.

SushiLab

Aquí la cocina japonesa se reinterpreta con un sello propio, combinando productos del mar locales con insumos japoneses seleccionados, logrando preparaciones más elaboradas y creativas.

Desde nigiris y sashimis hasta makis, todo está pensado tanto en sabor como en presentación, con una estética que convierte cada plato en una experiencia.

A diferencia de opciones más rápidas del MUT, SushiLab apunta a una propuesta más gourmet, ideal para quienes buscan sushi de mayor nivel, con combinaciones innovadoras y una ejecución más técnica dentro de esta ruta gastronómica asiática.

@esdefran

Una experiencia que debes vivir si vas al MUT! Los precios no son baratos, pero si te gusta experimentar cosas nuevas, probar buena comida, te lo recomiendo al 💯 ✨ #sushilab #sushi #sushilover #comidajaponesa #MUT #mercadourbanotobalaba #chile #chiletiktok #santiagodechile #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fyp

♬ sonido original – SONIDOS LARGOS

Qué hacer en Santiago: comida coreana para armar tu propio bowl

Bibimpop

Bibimpop destaca como uno de los primeros locales de street food coreano dentro del MUT, por si buscabas qué hacer en Santiago. Su especialidad es el bibimbap, un clásico coreano que aquí puedes armar a tu gusto.

Para armar tu bowl, tienes que elegir la base, proteínas, toppings y salsas, para luego poder mezclar todos los ingredientes y lograr un equilibrio de sabores y texturas en cada bocado.

Además, también puedes encontrar otras preparaciones típicas como pollo frito coreano con toques agridulces y platos como japchae. 

Source Texto: La Nación / Foto: Vivir Para Comer
Comparte esta noticia
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
VIDEO: Abierta la mayor exposición sobre el armario y ...

Londres conmemora el centenario de la reina Isabel II con una exposición inédita en el Palacio de Buckingham, en una fecha cargada de simbolismo para la historia británica. Este 2026, la monarca habría cumplido 100 años, lo que motivó una serie de homenajes oficiales. La Galería del Rey inauguró una muestra que recorre la vida de la soberana a través de sus prendas más emblemáticas, proponiendo una mirada distinta sobre su legado y su imagen pública.

Leer mas
Triunfo
Esposa de Nicolás Jarry desclasifica dramática situaci...

Laura Urruticoechea, esposa del tenista nacional, alzó la voz ante las amenazas que recibe por parte de supuestos apostadores deportivos, y entregó detalles de un grave incidente ocurrido hace un par de años en Italia. “Llegamos a la pieza de hotel con los niños antes que Nico, tenemos piezas separadas, y alguien se había metido”, sostuvo.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: Paposo, tradición pesquer...

Paposo, en la Región de Antofagasta, destaca por su historia pesquera y una gastronomía de mariscos frescos, consolidándose como uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Natalia Hess
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/