Los ataques rusos contra Ucrania dejaron al menos seis personas muertas y provocaron daños en el Puente del Norte de Kiev, afectando el tránsito en la capital por tercer día consecutivo. El ataque interrumpió el tráfico vehicular y generó importantes atascos, en un nuevo episodio que afecta la infraestructura y la movilidad de la capital ucraniana.