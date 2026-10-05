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VIDEO: Ataques rusos dejan al menos seis muertos y afectan puente clave de Kiev
Los ataques rusos contra Ucrania dejaron al menos seis personas muertas y provocaron daños en el Puente del Norte de Kiev, afectando el tránsito en la capital por tercer día consecutivo. El ataque interrumpió el tráfico vehicular y generó importantes atascos, en un nuevo episodio que afecta la infraestructura y la movilidad de la capital ucraniana.