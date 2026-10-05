Desde la Patagonia para el mundo: Luciano Auad presenta su single “Contigo todo que ver”

Desde la Patagonia chilena llega todo el talento del cantante Luciano Auad, un joven de 25 años, nacido en la Región de Aysén y que lanza su nuevo single “Contigo todo que ver”, una pegajosa cumbia bajo el alero del productor musical Cristian Sandoval, responsable de todos los éxitos de la cantante nacional Alanys Lagos.

Radicado actualmente en Santiago, el artista cuenta con varios singles y colaboraciones, principalmente ligados al chamamé, género que fusiona música y danza y que es originario de Argentina.

“Mi carrera está profundamente marcada por mis raíces y por haber crecido en uno de los lugares más australes del país. Llevo varios años dedicado a la música y durante este tiempo he ido construyendo una propuesta propia, pasando por distintos sonidos y escenarios”, comenta el cantante.

Respecto de su nuevo single, Luciano Auad explica que “cuando conocimos la canción sentimos inmediatamente que tenía mucho que ver con el momento que estamos viviendo como proyecto. A partir de ahí comenzamos a trabajar para llevarla hacia mi identidad y hacia este nuevo sonido que estamos construyendo. Queríamos una canción fresca, alegre y cercana, pero que siguiera teniendo elementos que conectaran con nuestras raíces. El resultado representa muy bien esta transición hacia un concepto más amplio de música del sur”.

A su vez, enfatiza que “el sencillo habla de esa conexión que aparece cuando encuentras a una persona con la que realmente quieres estar y compartir. Es una canción romántica, pero abordada desde la alegría y con mucha energía”.

Luciano Auad se ha presentado en diversos escenarios de la Región de Aysén, destacando su participación en el Festival Corazón de la Patagonia, entre otros.

Las expectativas de Luciano Auad

Acerca de las expectativas que tiene con este nuevo trabajo musical comenta: “Siento que ‘Contigo Todo que Ver’, puede marcar un antes y un después dentro de mi carrera. Queremos que esta canción nos permita conectar con nuevas personas, llegar a otros públicos, radios, plataformas y escenarios, pero también queremos que quienes vienen acompañándonos desde hace tiempo sientan que nuestra esencia sigue estando presente. No queremos encasillarnos”.

“Queremos que con el tiempo la gente escuche una canción y pueda reconocer que ahí está el sello de Luciano Auad, independiente del género musical. La Patagonia es nuestra identidad y la música es nuestra forma de llevarla a todo Chile”, concluye.