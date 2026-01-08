Una mujer de 31 años falleció en Minneapolis (Estados Unidos) por los disparos de un agente de aduanas (ICE) durante una protesta contra la represión a los inmigrantes. Esta tragedia disparó la tensión que ya existía en Minnesota por las redadas del ICE y aumentó cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó que la víctima trató de atacar con su auto al agente.