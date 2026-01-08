Home Internacional video: aumenta la tensión en eeuu luego de la muerte d...
VIDEO: Aumenta la tensión en EEUU luego de la muerte de una mujer por disparos de un agente migratorio
Una mujer de 31 años falleció en Minneapolis (Estados Unidos) por los disparos de un agente de aduanas (ICE) durante una protesta contra la represión a los inmigrantes. Esta tragedia disparó la tensión que ya existía en Minnesota por las redadas del ICE y aumentó cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó que la víctima trató de atacar con su auto al agente.